Nuevo escándalo en la Policía por violación a una mujer

En el comando de Policía del departamento de Sucre, fue abusada sexualmente la esposa de un hombre que se encontraba detenido en estas instalaciones.Según la víctima, una mujer de 25 años de edad, el hecho se presentó en la madrugada del sábado cuando ella llegó al comando para solicitar información sobre la situación de su esposo.Relata la mujer que un guardia la llevó hacia un lugar oscuro y la obligó a practicar el sexo oral a cambio de permitirle ver a su esposo.Por otra parte el comandante encargado de la policía en Sucre Coronel Diego León Caicedo, manifestó que ya se adelantan las investigaciones disciplinarias y penales del caso.Aseguró que la investigación disciplinaria cobijará a todos los agentes que se encontraban en el momento del abuso sexual, por no haber evitado el hecho.