Exasesor Petro: "Dinero de cotizantes de pensiones seguirá siendo de ellos"

Las declaraciones de Gustavo Petro sobre las pensiones, durante su campaña y ahora como presidente, han generado tanto preocupación como una serie de críticas. No obstante, todo se debe a que el mandatario aún no ha dado detalles sobre cuál sería realmente su propuesta para asegurar que todos los colombianos tengan una pensión. En las últimas horas, afirmó que su intención es ayudar a los adultos mayores menos favorecidos, pues considera que el actual bono pensional que se les otorga, que es de 80.000 pesos, no es realmente una solución.

Ante esto, el presidente afirmó el pasado 13 de septiembre que desea aumentar el bono de 80.000 pesos a 500.000, ya que considera que con esta última cifra se puede ayudar de manera considerable a los ciudadanos que no lograron obtener una pensión. Ahora bien, la inquietud que rodea a los colombianos tiene que ver con el origen de los recursos del aumento de estos bonos pensionales. En este sentido, el exasesor de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla se refirió al tema.

Bonilla mencionó que es necesario diferenciar entre los recursos del pago de pensiones y el de los bonos de pensiones. "Esa fue la propuesta de campaña y esa es la que requiere comenzar el debate para construir el proyecto con el cual se llegue al Congreso. Esto significa que hay dos temas que se deben precisar. Uno, el dinero de recaudo de cotizaciones por pensiones tiene un solo objetivo y no puede distraerse, el objetivo es pagar pensiones."

Sobre el dinero que iría para los bonos de pensiones aclaró que este estaría relacionado con el presupuesto nacional. "El dinero que sale para financiar subsidios a adultos mayores viene del presupuesto, son dos fuentes distintas que no se pueden confundir. Esa es la precisión que hay que hacer, las pensiones se pagan con dineros recaudados para pensiones y los subsidios con partidas del presupuesto".

Por otra parte, resaltó que se necesitan tres fuentes para lograr la propuesta del presidente. "Lo que dice es que hoy para pagar la nómina de Colpensiones se requiere tres fuentes de dinero. La primera son las cotizaciones de los afiliados a Colpensiones, la segunda, son las personas que se deslizan de los fondos privados a Colpensiones y, la tercera fuente, es esa partida que sale del presupuesto nacional para pagar las pensiones de Colpensiones, lo que queda pendiente."

En este sentido, Bonilla indicó que la intención es que si se reúnen los dos fondos, los privados y Colpensiones, estos pagarían por completo la nómina y el Gobierno no tendría que trasladar plata del presupuesto para pagar pensiones, y esa plata que se libera se destinaría a los subsidios.

Por otra parte, ante la preocupación de la ciudadanía sobre qué pasará con el dinero que han cotizado a los fondos privados o Colpensiones, Bonilla mencionó que este seguirá siendo de ellos. "Esa plata es de los cotizantes, sí hoy está en un fondo privado y si se aprueba la reforma debe haber un periodo de transición en el que las personas puedan trasladarse de un fondo a otro, y al pasar la plata de un fondo a otro la plata sigue siendo de ellos. La plata de los cotizantes que hoy están en Colpensiones sigue siendo de los cotizantes. Reitero, la plata de los cotizantes es de los cotizantes".

Además, el exasesor indicó que este el proyecto se está construyendo, y que debe pasar al Congreso. De igual manera, manifestó que creía que este se presentaría el otro año, pero que es probable que este tema se acelere.