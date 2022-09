"Mis Preguntas, con Roberto Pombo", la nueva apuesta radial de Prisa Media

El próximo domingo Prisa Media estrenará un nuevo programa, con el que buscará llegar a audiencias distintas en sus tres medios, Caracol Radio, W Radio y El País, pues "Mis Preguntas, con Roberto Pombo" será transmitido en simultáneo. La propuesta se da luego de que Prisa Media logró destacarse durante las pasadas elecciones presidenciales al usar la estrategia de transmisión simultánea en sus medios.

En el programa Roberto Pombo tendrá la misión de informar a las audiencias de los tres medios en solo 30 minutos. Lo anterior, lo logrará al dar respuesta a las distintas inquietudes de los ciudadanos con información precisa y detallada que expertos y diversas fuentes den. Temas como la política, el impacto de las grandes decisiones en el entorno nacional, y los nuevos fenómenos aparecerán en "Mis Preguntas, con Roberto Pombo". De esta manera, Roberto Pombo habló en 6AM Hoy por Hoy sobre este nuevo proyecto de Prisa Media.

"El programa es varias cosas a la vez, por un lado, es un ensayo de encadenar o presentar en simultáneo en Caracol Radio, W Radio y El País América un programa dirigido por una misma persona y transmitido a audiencias distintas. Ese es el ensayo puntual que se hizo en los debates y la transmisión de las elecciones. Es hacer un paso más, que es empezar hacer una programación que se pueda compartir, en algunos horarios, en las dos cadenas", señaló Pombo.

Además, resaltó que la intención del programa es responder inquietudes por medio de varias fuentes. "El programa consiste en que yo hago una pregunta y procuro en media hora buscar personas que vayan contestando esos temas. Las respuestas estarán en voces de archivos, en personas que llamaré y en expertos."

Por otro lado, Pombo afirmó que en el programa saldrán muchos temas políticos, pero su intención no es informar a la sociedad sobre el tema de los últimos días. "No será el tema de la semana llevado a una pregunta, por ejemplo, este domingo voy a preguntar qué tanto cambia Colombia con Petro. Hay una serie de personas que dirán que cambió y otros dirán que no. Se trata de una reflexión más completa en un periodismo pausado, que no pretende dar una chiva o reaccionar a los clics, es periodismo de cocción lenta."

En relación con las preguntas que aparecerán en el programa señaló que serán inquietudes que vayan surgiendo, pero que sean complejas y permitir reflexionar sobre el acontecer diario. "Esas preguntas las voy cogiendo al vuelo, hay gente que sugiere. Por ejemplo, estoy pensando en hacer un programa de música y estoy tratando de hacer las preguntas. Estas no deben ser de 'sí' o 'no' y no deben llevar a calificar una persona, sino más de un análisis".

Finalmente, señaló que las personas que no logren escuchar la transmisión en vivo podrán hacerlo a nivel digital. "Va a ser una producción que tiene un saborcito a podcast y que después de transmitirse va a quedar alojado en las plataformas de los medios. Esto para ver qué tanto tiempo de vida tiene en realidad. Esa, entre otras cosas, es una de las razones por las que el tema no puede ser estrictamente coyuntural, para que no se pierda vigencia".