Óscar Pareja: del interés de Nacional y un eventual regreso a Colombia

Óscar Pareja vive un momento brillante en los Estados Unidos, país en el que ha vivido del fútbol, primero como jugador y ahora como entrenador, desde hace más de dos décadas. Con el Orlando City viene de ganar la copa local y suma ya tres consagraciones en aquel país.

En diálogo con El Carrusel Caracol, el antioqueño de 54 años se refirió a las vivencias que ha tenido en Norteamérica, el crecimiento de la Major League Soccer (MLS) y aprovechó para referirse al fútbol colombiano.

"Después de tantos años, casi 24 en este país con el tema del fútbol, las cosas han salido bien. La perseverancia es clave. Con tantos años de conocimiento de la liga, eso lo favorece a uno de alguna manera", expresó.

En los banquillos ha estado desde 2006, cuando inició como en el Dallas FC y posterior a ello la selección sub17. No fue sino hasta 2012 que asumió en el Colorado Rapids en propiedad. De allí regresó a Dallas, pasó por Tijuana en México y terminó en Orlando City, club en el que acumula tres años.

Sobre ese basto conocimiento de la MLS, Pareja hizo un balance de cómo ha crecido la competición durante los últimos años: "Es una liga muy competitiva en este momento. Han venido jugadores cada vez más jóvenes. La liga está invirtiendo mucho en ese perfil de jugador sudamericano joven. Antes iban a Italia, España u otros países de europa, ahora vienen a la MLS. Los veteranos se están dejando de lado".

Recalcó además que el crecimiento de la liga local está proyectado para diez años más. En adelante espera que se "estabilice" todo y con ello "aumentar la calidad y no la cantidad".

Entre las virtudes de la liga norteamericana, el estratega paisa hizo énfasis en como se ha trabajado el fútbol base y las escuelas deportivas. "Se ha hecho una gran inversión en las academias, el fútbol formativo ha progresado enormemente. Esa es la base en los Estados Unidos... Las academias y el fútbol formativo hacen que los niños, hasta los 15 años, tengan este deporte como el que más practican y eso genera un futuro muy bueno para la industria", explicó.

Así mismo aseguró que en aquel país hay mucha diversidad en cuanto a las características de los futbolistas: "Tienen una diversidad muy buena porque no es lo mismo tener jugadores de California, del noreste, del sur. Esa diversidad los va a enriquecer mucho, las características de cada jugador son diferentes".

"Acá está identificado el jugador de calidad en las comunidades que tienen latinos. Hay una zona que me parece muy fuerte que es el noreste, la costa oeste, allí son muy inteligentes, disciplinados, más americanos. El conjunto hace que el fútbol tome unos matices muy buenos", agregó

Todo este crecimiento ha llevado, según indicó,a que el fútbol se posiciona bastante bien en los Estados Unidos. "La competencia a nivel profesional con el baloncesto y el fútbol americano,que están encima, se va achicando. El béisbol, por ejemplo, ya dejó de ser más que el fútbol", ahondó.

Finalmente se refirió a un eventual regreso a Colombia: "Uno extraña mucho su país, a pesar de que llevo media vida acá. Extraño mi familia, mis amigos, mis costumbres, mi fútbol. Tengo una buena amistad con muchos entrenadores. Sería un paso natural regresar (al FPC), pero no creo que sea obligatorio porque representar a nuestra patria es una labor buena. Si uno logra coincidir con un trabajo en Colombia será muy bueno".

Añadió que no tuvo charlas ni "nada oficial" con Atlético Nacional para ser su entrenador y prefirió no responder si le interesaría o no dirigir en un futuro al cuadro antioqueño.