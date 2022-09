Mujer, libros y feminismo

Hoy en Hora20 como los prometimos, volvemos a hablar de libros, literatura y personajes. Hoy con tres grandes mujeres que se han desempeñado en distintas áreas y que ahora se lanzan a escribir sus libros en forma de memorias para contarle al país y a los lectores sus vidas, la manera como de alguna manera le abrieron campo a otras mujeres. Seleccionamos estas tres mujeres con la ayuda de Juan David Correa que también nos acompaña en este programa.

El mundo de las mujeres de hoy, es lejano al mundo de las mujeres de los finales y comienzos entre la primera y la segunda mitad del siglo XX. Los cambios en escenarios como mayo del 68 modificaron el rol de la mujer en la sociedad, pues apenas en la década de los 50 en países como Colombia las mujeres empezaron a sufragar. Sin embargo, los cambios fueron lentos, en una sociedad machista y patriarcal las mujeres eran señaladas por salirse de un “molde” que se les había impuesto, una presión que se fue asumiendo por parte de las mujeres, pero que fue roto por otras.

Esta noche nos acompañan tres mujeres que nacieron en la década de los 50 y que a lo largo de este año, en el 2022, lanzaron sus memorias, libros que como el de Laura García, un respetada actriz de teatro, cine y televisión explora a través de un escaneo su vida, los hombres que pasaron por su corazón, la maternidad, la situación del país y el rompimiento de moldes que se impusieron.

Ángela María Robledo, considerados por muchos como la primer mujer feminista en ser candidata a la vicepresidencia en su libro Feminizar la política,explora las luchas que han dado las mujeres por abrir un espacio en el campo de la política, de la violencia que han sido objeto y de la política más allá de la representación... también está el libro de Rosario Caicedo, que busca a través de este nuevo libro recomponer mil pedazos de su historia familiar, de la relación con su hermano, el escritor Andrés Caicedo, del machismo en la sociedad caleña y en su hogar. Esta se convierte entonces en una oportunidad para hablar con mujeres que han abierto camino, que lucharon contra una sociedad que les cerraba las puertas, pero que en medio de su tenacidad hoy nos cuentan su historia de vida.

Lo que dicen los panelistas

Laura García, actriz, periodista, productora, directora y autora del libro Sin verlo venir,contó que el nacer en la década de los 50 significó vivir en una familia de padres divorciados y en absoluta soledad, “pienso que esa soledad fue fructífera. Pasé largos momentos sola en mi cuarto, pensando y escribiendo cosas seguramente muy malas, pero leyendo”, contó que el padre de su madre fue un senador liberal, pero no le permitieron estudiar, “no pudo realizarse, lo que ella sentía en sus entrañas e intelecto de lo que debía hacer en la vida, pero yo sí tuve toda la libertad. Me tomé la libertad de comenzar mi carrera profesional en teatro”, incluso, cuenta que escogió de manera abierta su vida sentimental, “no me importaba, lo hice y mi madre no lo pudo hacer. El libro ahí tiene mucho humor, una recolección de mis amantes que fueron 17 y les pongo un nombre que tiene es que ver con ejercicio práctico”.

Ángela María Robledo, excongresista, excandidata a la vicepresidencia y autora del libro Feminizar la política,contó que, en su libro, el primer capítulo está titulado Revolución en casa,“porque tuve la maravilla de tener una madre libertaria y un padre que después del trabajo se dedicaba a las tertulias y nos cuidaba”, resalta que su vida era un contraste en la Manizales de sus amigos.

Señaló que se han dado muchos cambios en el papel de la mujer en la sociedad, “podemos elegir, estudiar, aunque muchas no lograron hacerlo, otras sí se llenaron de un poder femenino”. Por otro lado, dijo que ve mayor exigencia para evitar cualquier forma de violencia contra la mujer, exigir una maternidad deseada y a las mujeres del sector popular con una enorme fuerza por vivir en un país en paz.

Cuenta Rosario Caicedo, escritora, promotora cultural y autora de Milpedazos,que uno de los hechos que más la ha marcado en su vida fue el hecho de haber nacido (1950) sin voto, ante este hecho, resalta que recuerda el día que su mamá y abuela fueron a votar (1957)“tal vez de las pocas cosas que hicieron juntas. Ninguna de ellas, ni mi abuela ni mi mamá eran feministas, pero recuerdo gran vividez su cara de felicidad mostrando su dedo untado de tinta”.

Detalló que creció en una familia profundamente conservadora, pero con un papá con gran amor por la palabra escrita y una mamá que le tenía gran amor a la palabra hablada, “eso me dio alas para salir de la opresión que se vivía en la sociedad”.