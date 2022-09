¿Qué viene para Chile tras el triunfo del “rechazo”?

En Hora20 todo el análisis a lo ocurrido en Chile tras el triunfo del “rechazo” en medio del plebiscito que buscaba refrendar el texto de una nueva constitución. Se analizó lo que viene en adelante, la necesidad de consensos, la búsqueda de un nuevo texto y las consecuencias en el estallido social; también a una mirada a la reacción que produjo en Colombia. Después el debate sobre las decisiones que toma el gobierno tras el atentado en el que mueren siete policías en medio de la búsqueda de la “paz total”.

Chile se encuentra en la búsqueda de acuerdos y consensos tras los resultados del plebiscito que buscaba refrendar el texto de una nueva constitución que 155 miembros de la comisión constituyente construyeron durante un año, el “rechazo” ganó con el 61,9 por ciento de los votos, mientras que el “apruebo” se quedó solo con el 38,1. En medio de un proceso en el que participaron casi 13 millones de personas y que era de carácter obligatorio. Ahora, con la caída de un proceso que terminó siendo fruto del estallido social de 2019 y de los reclamos que se dieron en las calles de las principales ciudades pidiendo un cambio de fondo en el establecimiento, ahora queda la duda de cómo resolver las demandas sociales, pues el “cómo” y las vías que encontrarán para desarrollar es donde se necesitan los acuerdos, pues el consenso es que sí se necesita una nueva constitución.

El presidente Gabriel Boric en la noche del domingo le planteó al congreso y la sociedad civil un nuevo proceso constituyente, considerando que el malestar sí fue latente y que no se puede ignorar y aceptando que el pueblo no quedó satisfecho con la propuesta de constitución. El gobierno ha planteado que el triunfo del “rechazo” no es una derrota, pero que en adelante se deben tener en cuenta unos mínimos como no contar con un plebiscito de entrada, tener en cuenta la paridad y el Congreso con un rol central; los distintos sectores políticos han hecho un llamado a la unidad y redactar un nuevo texto.

Sin embargo, por ahora hay varias polémicas en Chile y una de esas es la protagonizada por el presidente Gustavo Petro, pues apenas se conocieron los resultados, Petro trinó diciendo “revivió Pinochet”, aseguró que solo si las fuerzas democráticas de la región se unen será posible dejar atrás la mancha en América Latina, un comentario que generó rechazo en Chile, pues miembros del Congreso ya le pidieron a la Cancillería una nota de protesta y se cite al embajador en Santiago, asegurando que las declaraciones de Petro fueron inapropiadas y fruto del fanatismo

Lo que dicen los panelistas

Para María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, lo ocurrido en Chile estaba cantando, “Boric había tratado de salvar la cosa diciendo que podían hacer reformas porque sabía que había mucho descontento. Era una Constitución donde trataron de poner todo y eso generó una dificultad para entenderla”, asegura que es un error interpretarlo como ‘revivió Pinochet’; “Chile hoy no es el Chile de Pinochet”, pero aseguró que la gente sí quiere una nueva Constitución, lo que no quiere es esta.

Agregó que los miembros de la comisión se metieron a legislar y no a dar parámetros, “las constituciones son para proteger derechos de la gente, hay que proteger derechos. También es la arquitectura del Estado y en la representación hay un montón de problemas”.

Andrés Forero, exconcejal y representante a la Cámara por el Centro Democrático, comentó que en Chile no lograron articular un proyecto que cobijara a todos los sectores políticos, “por ejemplo, el tema indigenista y el feminista. En todas las regiones de Chile ganó el rechazo, de las 345 comunas solo ganó el apruebo en ocho”. Explicó que en Chile por muchos años se ha sentido una fractura social muy fuerte a pesar de tener un buen PIB per cápita y menos pobreza que un país como Colombia y plantea que ante los “30 pesos o los 30 años”, en los últimos 30 años han gobernado solo dos periodos desde la centroderecha, el resto fue de centroizquierda.

Afirmó que las afirmaciones de Petro son inaceptables y eso representa una injerencia en asuntos exteriores, “el presidente habla de Pinochet y se queda cayado con Nicaragua”, afirmó.

Para Gabriel Silva, politólogo, columnista, exembajador y exministro de Defensa, hubo un sobredimensionamiento de intereses muy puntuales que se atrincheraron buscando quedar institucionalizados, “cosas que deberían ser manejo de ley y debate político, las quisieron por Constitución y eso lleva a lo que ocurrió”. Planteó que, en comparación con el proceso de Colombia en 1991, en el país se logró una representación más poderosa y centrada en fuerzas políticas.

Planteó que ante asuntos como el de expectativas crecientes, se corre un riesgo grande entre la disyuntiva de tomar decisiones populistas o de estadista, “si no resuelve esa contradicción y, por ejemplo, en negociación del salario mínimo se desborda el aumento en respuesta de expectativas de cambio en sociedad y no apoya el crecimiento de empleo, termina en inflación; no queremos crisis de expectativas”.

Carlos Augusto Chacón, abogado, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, magister en estudios políticos e internacionales y magister en seguridad, comentó que la gente quiere un cambio, “pero quedó demostrado que no quieren reformas refundacionales de lo que es Chile; el pueblo chileno habló”. Planteó que el comentario de Petro es desafortunado, pero pone en evidencia que hay sectores políticos prestos para intervenir en asuntos extranjeros. También resaltó que se han vendido realidades que no están atadas a lo que ocurre en realidad con el país como la movilidad social, la desigualdad y el ingreso de las personas, “hay relatos que venden”, concluyó.