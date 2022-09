Jorge Luis Pinto sobre James: "No entrena con dedicación y amor"

James Rodríguez entró en una carrera contra el reloj para encontrar un nuevo club en Europa antes del cierre de mercado de fichajes. El volante colombiano se ofreció a jugar para el Valencia de España aún reduciendo el sueldo con tal de dejar el Al-Rayyan de Qatar, equipo en el que no se siente cómodo desde lo futbolístico.

En El VBar de Caracol Radio, el entrenador Jorge Luis Pinto, se refirió, entre tanto, a la actualidad del '10' colombiano, lamento su situación y haciéndole una crítica constructiva sobre la manera de prepararse.

"Me duele por lo que le está pasando a James, venirse de allá de donde yo sé que lo que gana es una cantidad inmensa de sacrificio, pero si quiere competir tiene que empezar a entrenar porque él no entrena, él no entrena con dedicación, con amor y uno al fútbol tiene que quererlo siempre", resaltó Pinto.

El técnico samario, además de añadir que no entrenó a James, señaló que todavía puede volver a la elite. Por su parte, se refirió a otras situaciones del fútbol colombiano, entre esas la diferencia que hay con Estados Unidos y otras selecciones.

"El jugador colombiano piensa más en el mundo internacional que en la selección, los gringos quieren más su camisa que jugar en Europa, eso se contempla fácil. Esa diferencia y el sentimiento por venir a entrenar, de desear esos cuatro cinco días. Hoy nuestro jugador está entrenando muy poco ¿quién se queda una hora entrenando tiros libres? hoy sale el jugador de entrenamiento y lo primero que coge es el celular. yo creo que estamos en otro contexto", comentó al respecto.

Finalmente, le dio un consejo al entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, pensando en los partidos amistosos ante Guatemala y México en Estados Unidos.

"En este momento, el profesor no debe llevar ningún jugador mayor de 24-25 años. ¡Ninguno! y darles fogueo cuatro o seis partidos, porque los otros tienen fogueo, están en Europa, pero necesitamos constituir una base y que se rodeen en los que están en buen nivel y ahí sí integrar. Ahora tiene que darle fogueo a los jóvenes", concluyó.