ABC Cédula digital | Costo, fechas y más detalles: explica Registraduría

Colombia es uno de los países que recientemente le apostó a la digitalización de los documentos personales, todo esto promovido por la Registraduría Nacional. Precisamente, este 1 de septiembre comienza el proceso de masificación de la cédula digital, con lo que la física quedará atrás dentro de un tiempo. Sobre este tema habló en 6AM Hoy por Hoy el registrador Nacional Alexander Vega.

Gratuita para los jóvenes

Vega explicó que los menores de 18 años que saquen por primera vez el documento podrán hacerlo sin ningún costo. "Después de 22 años terminamos la producción de cédulas de hologramas, esta se mantiene vigente, pero comenzamos el proceso de la masificación de la cédula digital. Va a ser por primera vez de manera gratuita a nuestros jóvenes de 18 años y quien quiera duplicado va a ser por 55 mil. Se entrega el documento en físico y se activa en los celulares para que pueda ser activada en las entidades".

Seguridad

En cuanto a la preocupación sobre la seguridad de este documento, el funcionario detalló que hicieron todo lo posible desde la entidad para garantizarle a la ciudadanía que este documento es confiable. "Usamos los más altos estándares de documentos de identificación. Tiene varios elementos de seguridad, no se puede falsificar y también se activa con biometría. Además, va a formar parte de la carpeta de datos digitales, en donde están, por ejemplo, las pruebas COVID y todos los documentos que se requieran en identificación. Colombia pasa a ser de los primeros sitios en el mundo de identificación digital".

Problemas de recepción en entidades

Se ha evidenciado que algunas entidades, en el periodo de prueba de la cédula digital, no la estaban aceptando, ante esto Vega aclaró que este problema tiene que ver con un tema de actualización de las instituciones. "El documento es válido, lo que sucede es que hay entidades del Estado que no han actualizado sus plataformas, porque la vigencia de la cédula esta desde hace un año. Entonces si un sistema no funciona en bancos o empresas, estos tienen que hacer la actualización. Cuando cambiemos los documentos de todos los colombianos las entidades tienen dos años para esto."

¿Qué pasa si se pierde el celular en el que se guardó la cédula digital?

Esta es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, pues en caso de perdida consideran que se pondría en peligro la información personal. No obstante, el registrador indicó que, pese a que la cédula digital estará en los dispositivos, la única forma de que una persona pueda ingresar a los datos en el celular es mediante reconocimiento facial, o biometría, por lo cual un ladrón no tendría acceso a los datos.

"Si se pierde el celular se pide en un correo a la Registraduría, y cuando la persona tenga un dispositivo nuevo se vuelve a activar."

¿Qué pasa si una persona no tiene internet en el celular?

De manera tajante, el registrador aclaró que no es necesario tener una conexión, ya que los datos se guardan en los dispositivos. "Una vez se active la cédula en el celular, el aparato podrá usarla sin necesidad de estar conectado a internet, porque los datos quedan en el celular, es decir, podrá usarse en cualquier parte de Colombia sin necesidad de internet".

¿Para qué una cédula digital?

Vega manifestó que la cédula al ser digital facilita algunos de los procesos diarios de los colombianos, y permite que se actualice con el tiempo la información de la ciudadanía, ya que esta sí presenta un vencimiento. Además, con la cédula de esta manera se ayuda a depurar el censo nacional. "Un dato curioso es que en nuestro país la cédula no tiene vencimiento y eso hace que el documento se desgaste. Con esto cumplimos los diez años de vigencia y la idea es que los colombianos puedan cambiar cada 10 años los datos biográficos. Eso ayuda a depurar el censo, incluso, la cédula sirve como pasaporte para viajar en América Latina".

¿Sirve para votar?

En las elecciones, pasadas las personas que ya tenían la cédula digital tuvieron la oportunidad de usar este documento. "Nosotros hicimos la prueba y la gente ya votó. Cuando se acercan a la mesa de votación, dentro de la app hay un botón que certifica que se hizo. Hay 400 mil personas usaron la cédula para votar."

¿Es obligatoria la cédula digital?

"No es obligatorio, si se tiene la física se debe pagar el duplicado. Las dos cédulas van a estar vigentes, pero si se pierde la gente debe pagar la cédula digital, pero esta no es obligatoria, es optativa."

¿Qué pasa si se cambia de celular?

En este caso las personas deben informar a la Registraduría. "Las personas al cambia de celular la app hace un control de advertencia Hay que enviar un correo a la Registraduría, esto es por seguridad, para que se active el procedimiento facial". Asimismo, aclaró que todos los celulares inteligentes que puedan descargar la app tienen acceso a la cédula digital, en caso de no tenerlo se debe usar la cédula física.