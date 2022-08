Reforma Tributaria: los puntos en desacuerdo del gremio cafetero

Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre cómo afectaría al gremio de los cafeteros la nueva Reforma Tributaria que propone el presidente Gustavo Petro.

El gerente se refirió a tres puntos de la reforma que podrían tener impactos negativos para las familias cafeteras, los cuales el Gobierno Nacional y el Congreso, "desde una mirada sensata, tendrán que corregir".

El primer punto hace referencia al "costo presunto", que como lo explicó Vélez, es el esquema tributario de los cafeteros: "si usted vende $100, se presume que el 40% es el costo de la mano de obra, entonces usted termina tributando sobre el 60% restante". Con respecto a este punto, el gerente mencionó que la falta de formalización laboral de los recolectores no hace posible que se les preste un fondo para pensión, seguro de riesgos laborales, y otros beneficios. Es gracias al costo presunto que el caficultor puede considerar la mano de obra que invirtió, pero en la actual propuesta del presidente Petro, este fondo se desmontaría, dejando así el 100% de los costos como el porcentaje base sobre el que el gremio debe tributar.

Los cafeteros entonces deberían tributar sobre el porcentaje total de las ventas, el cual no consideraría lo invertido en mano de obra y lo que depararía en la reducción de las ganancias.

Según el gerente, este punto es crítico debido a que el costo presunto se establece del 40%, pero en realidad este costo representa el 60%. "Es una preocupación inmensa porque se estaría cometiendo una injusticia con los productores".

"No es que la gente no quiera pagar sus impuestos, lo que no quieren es que esté sujeto a que todos sus ingresos pasen a tributación sin tener en consideración los costos", señaló Vélez.

El segundo punto al que hizo referencia el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros fue acerca del extracto de café, el cual puede quedar dentro de los productos procesados: "no deberán pagar impuesto, pero sí estará dentro de los productos que el gobierno sugiere no consumir". Esto abre una oposición a las estrategias de los caficultores para incentivar el consumo y las estrategias del gobierno para desalentarlo.

En tercer lugar Vélez expresó que otro punto que afectaría al sector de los cafeteros, tiene que ver, precisamente, con la informalidad laboral: "la legislación está hecha para los trabajadores que labora en las ciudades", pero que no puede ajustarse a las condiciones del campo. Según lo comentó el gerente, la propuesta de llevar facturas electrónicas no es aplicable en zonas donde los campesinos no tienen acceso a señal telefónica ni de internet.

El gerente precisó que estos puntos son los claves a tratar y sobre los cuales él hizo el llamado para que el Congreso los revalúe, y en los cuales "la lógica se tiene que imponer".

Así mismo Vélez señaló que la mano de obra se está quedando escasa a pesar de que los precios de la recolección sean los apropiados: "Están pagando a $1.000 el kilo, y un buen recolector se hace 150 kilos diarios, por lo que un salario de $150.000 al día es una buena cifra". El departamento del Quindío está requiriendo 7.000 recolectores de la cosecha del segundo semestre.