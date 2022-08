De Película: programa domingo 28 de agosto de 2022

After: Amor Infinito es la cuarta entrega de la saga After, que desde 2019 viene estrenando una película cada año, sobre el romance entre Tessa y Hardin que deben enfrentar las más difíciles pruebas para que su amor no muera en el intento.

¡Nop! es el reciente largometraje del sobrevalorado director Jordan Peele, que algún sector de la crítica ha llamado el “Shyamalan” afroamericano y no a manera de elogio, ya que sus producciones, tratando de ser originales, terminan por crear atmosferas disparatadas e historias que rayan en el sinsentido.