Editorial de Gustavo Gómez: Mala cosa, canciller

El editorial de hoy puede batir un récord. Será, seguramente, el más corto de todos los que he hecho en estos casi 4 años al frente de 6AM. Digamos que se ampara en las enseñanzas de Baltazar, no Garzón, ¡líbreme el cielo!, sino de Baltazar Gracián, cuando dijo “lo bueno si breve, dos veces bueno”.

Voy al grano: canciller Álvaro Leyva, mala cosa eso de aprovechar su cargo en la defensa de Jesús Santrich. Que si lo entramparon o no, es asunto que a usted, voz cantante de la diplomacia, no le compete. ¿Qué tiene qué ver con la tarea de un canciller de la República la defensa de un delincuente? Canciller, su salario viene de los dineros de millones de colombianos que pagamos impuestos y hemos sufrido con los secuestros, las extorsiones y los asesinatos del grupo que hizo de Santrich una deplorable celebridad. El mismo Santrich cuya extradición, ahora que el presidente Petro puso el tema sobre la mesa, fue avalada en su momento por la Corte Suprema de Justicia. Corresponde al Estado y al gobierno poner en su sitio a delincuentes como Santrich, no salir en su defensa.

Canciller: dedíquese a trabajar por las relaciones internacionales. Canciller: lidere la política exterior del Estado y no pierda tiempo defendiendo personajillos. Canciller: ocúpese del correcto funcionamiento de las misiones en el exterior, no gaste energías en abogar por la memoria de quienes violaron, extorsionaron, secuestraron y asesinaron a los colombianos. Canciller: a trabajar en la política migratoria y no a ser el adalid de oscuros sujetos.

Canciller Álvaro Leyva, póngase a tono con la dignidad de su cargo. Y si su rol como canciller es defender a Jesús Santrich, por lo menos póngase colorado. Y bien colorado, canciller.