Gordillo: "Amo a Santa Fe, pero se me presentó una linda oportunidad"

Yeison Gordillo habló con el Carrusel Caracol Sábado luego de que se oficializara su llegada a Junior de Barranquilla tras la novela que tuvo con Santa Fe, equipo con el que tenía todo encaminado para regresar, pero que finalmente no se dio según la misma explicación del futbolista.

Entretanto, el volante de 30 años habló del recibimiento que ha tenido en el conjunto Tiburón, la disputa "sana" que tendrá por un puesto en el equipo de Juan Cruz Real y el pedido de las directivas y su amor por Santa Fe.

"El recibimiento ha sido muy lindo. Es algo que venía buscando hace muchos años, siempre estaba la puerta abierta y al final no se daban y por fin se dio en el momento justo y en un día donde la verdad estaba esperando otras cosas y salió una linda oportunidad, espero aprovecharla", comentó sobre su llegada al club Tiburón.

"Es lindo competir. Sé que llegó a un club grande de alta calidad técnica y el reto me seduce mucho, venir a pelear un puesto, venir a aportar, la experiencia que tengo y la jerarquía. Es lindo sanamente pelear un puesto y ayudar para que el equipo gane cosas importantes este semestre", agregó sobre la pelea que tendrá por un puesto en el equipo.

Sobre la situación con Santa Fe, equipo con el que tenía un acuerdo de palabra y su regreso estaba encaminado, dijo: "Yo no tengo nada que hablar mal del presidente Méndez, hizo lo que estaba a su alcance, iba a ser un esfuerzo mutuo. Hasta el lunes, estaba todo acordado de palabra, pero yo tenía un problema que no había solucionado y ellos tenían la urgencia de decidir alguna de las dos opciones y le dije que tomara la otra opción porque me daba pena quedar mal. A los dos días, logro resolver mi problema y apareció una oportunidad que venía buscando hace tiempo y no la iba a dejar pasar".

"Los tiempos no nos ayudaron, la verdad es que amo a Santa Fe, es mi casa, pero me apareció una oportunidad linda, un reto en mi carrera que venía buscando y estoy muy feliz de estar acá. Todo se dio para que esté en Junior", agregó al respecto.

Finalmente, se refirió a su paso por San Lorenzo de Argentina: "Terminé jugando, jugué todo el último semestre, siempre estuve en competencia y es importante que en año y medio tuve cinco diferentes cuerpos técnicos por diversas situaciones del club. Globalmente no se ve tan bien, no clasificar a finales, pero es una experiencia muy linda y alcancé a jugar lo suficiente".