Orlando Berrío y la razón por la que no lo dejaron quedarse en Nacional

Orlando Berrío se convirtió en nuevo jugador de Águilas Doradas, luego de llegar libre en el mercado de pases que se abrió para los jugadores sin contrato. El jugador se encontraba entrenando con Atlético Nacional, club en el que se esperaba una posibilidad de quedarse pero al final no se dio.

Respecto a su llegada al cuadro dirigido por Leonel Álvarez, se escuchó entusiasmado y agradecido con la oportunidad en diálogo con El VBar de Caracol Radio, donde además respondió la inquietud del porqué no se quedó en Nacional.

"Me quedé en Antioquía, soy feliz viviendo y jugando acá. Me siento muy feliz y motivado con esta oportunidad que se me da en Águilas en cabeza del profe Leonel y agradecido con los directivos por abrirme la puerta del club", comentó al respecto.

Por su parte, sobre su estado físico y el nivel con el que llega a la institución, destacó: "Físicamente me siento bien, no estoy al 100% para jugar 90 minutos, pero unos minutos creo que estoy bien. Venía entrenando bien en Nacional, a la par de los compañeros y me siento bien".

A su vez, explicó la razón por la cual no se quedó en Nacional: "El club ya tenía armado su grupo, y tienen armados unos objetivos y unas directrices para este semestre, al momento de yo llegar, los cupos o las ideas no las pueden alterar (...) Desafortunadamente no se dieron los tiempos, ellos ya tenían un plan, intenté viniendo acá y que ellos vieran que estaba bien físicamente, el profe se dio cuenta de ello, pero el club ya había tomado una decisión en cuanto a los cupos para este semestre y es respetable", dijo.

"El profe quería que me quedara, el presidente Emilio también, parte de los directivos también querían que me quedara, pero tenían un planteamiento para este semestre y desafortunadamente lo vieron de la manera que no podrán alterarlo y nunca me dijeron quien fue la persona que veía que no era mi momento de volver a Nacional, lo respeté y ahora se me abre esta bonita puerta", agregó al respecto.

Entretanto, el jugador de 31 años negó algún interés o acercamiento con el Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla.