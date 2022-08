El Pulso del Fútbol, 17 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la Selección Colombia femenina y su participación en el Mundial Sub-20 de Costa Rica. César dijo: "Hay muchas especulaciones sobre lo que hacen las mujeres en comparación con los hombres en la Selección Colombia. Aquí siempre he dicho que no se pueden mezclar las cosas". Sobre el tema Óscar agregó: "Otra vez perdiste con Linda Caicedo, jugó un muy buen partido contra Nueva Zelanda. No puede ser que la FIFA, la Conmebol y yo estamos mal y usted esté bien".

