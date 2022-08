Berenice Bedoya: "La corrupción no está en los salarios de los senadores"

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Berenice Bedoya, senadora de la Alianza Social Independiente (ASI) sobre el proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas.

Recientemente en un audio compartido, comentó que al pagar el mantenimiento de su vehículo, el sostenimiento de su escolta, las retenciones, entre otros, solamente le quedaban libres 8 millones de pesos libres, dando a entender que "no eran suficientes" y que antes que ser senadora, no estuvo de acuerdo con la propuesta de bajar los sueldo.

"Dije lo que pensaba y lo que siento. No es que no alcance, ofrezco disculpas a las personas que se han sentido ofendidas con mi comentario. La corrupción de este país no está en los salarios de los senadores. El salario real es de 8 millones de pesos. Uno vive con lo que gana. Yo firmé el proyecto, pero el tema de corrupción va más allá de esto", comentó.

Por otra parte, la senadora Berenice Bedoya reiteró que no es sano "satanizar" una opinión y que hay que sentarse a hablar de los verdaderos problemas del país

"A los congresistas hay que ponerlos a hacer lo que deben. Los gastos de representación no deberían ir en el salario de congresistas, nosotros siempre tenemos que pagar los almuerzos y reuniones", reiteró.

Puede interesarle: Congresistas del Pacto Histórico responden a críticas por reducción salarial

Finalmente la senadora Berenice Bedoya afirmó que todos los ciudadanos deben ganar impuestos si se quiere mejorar el aspecto económico.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio