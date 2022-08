Médico que operó a Egan Bernal: "Es un caso único en el mundo"

Gustavo Uriza, médico que operó a Egan Bernal, calificó lo sucedido con el ciclista como "un caso único en el mundo". El especialista, en diálogo con El VBar Caracol, dio un parte positivo por la recuperación del corredor del Ineos y contó lo que seguirá ahora para él.

"Estuve buscando reportes en la literatura de deportistas de alto rendimiento que hayan regresado a la competencia, pues hay algunos reportes en deportistas de fútbol americano y lo que recomiendan es que si tienen fractura torácica no regresar jamás al deporte. Estuve buscando en el ciclismo y no encontré un ciclista de alto rendimiento que haya regresado después de una fractura de columna, con hernias de disco, sí, con fracturas de fémur, por supuesto que sí, con fracturas de clavícula, costillas, pero con fracturas de columna, no y menos con dos fracturas de columna como es el caso de Egan. Es un caso único en el mundo", señaló el médico Uriza.

De su regreso a la competencia este mismo año, anunciado para este martes en el Tour de Dinamarca, añadió: "Egan tenía ese objetivo, desde que se fue de Colombia él tenía el objetivo de tratar de competir este año, hacia final de año, para ver cómo se iba a sentir, no con el ánimo de ir por una grande o por un podio, sino con el ánimo de ver cómo podía sentirse regresar a una competencia, regresar a una carrera".

"Ese era el objetivo de él, pero los médicos del equipo no pensaron que eso iba a ser posible este año, los médicos del equipo no pensaban que eso iba a ser posible. Lo empezaron a ver cómo una posibilidad cuando los exámenes empezaron a salir cada vez mejor", concluyó al respecto.

Uriza también se declaró sorprendido porque Egan no sienta dolor alguno en su espalda. "A él hace dos meses no le duele la espalda" y añadió que una de las principales preocupaciones del equipo era el estado de su rodilla, tras las fuertes fracturas que sirvió.

El médico comentó que en su regreso a la competencia será normal que el pedalista zipaquireño sienta nervios y quizás dolor en la rodilla, pero nada de consideración.