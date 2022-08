Cano: "Agradezco a los equipos interesados, pero si vuelvo será al DIM"

Germán Ezequiel Cano es el máximo goleador del año en el mundo con 30 goles, superando a prestigiosos jugadores como Karim Benzema, Kylian Mbappé, Erling Haaland, entre otros. El delantero argentino se convirtió en la pieza clave en el Fluminense y los goles así lo demuestran.

En El VBar de Caracol Radio el delantero de 34 años habló de su actualidad, así como de hechos del pasado en su carrera, como la oportunidad que tuvo para nacionalizarse con colombiano, la razón por la que no siguió en Medellín y demás. Así como se rindió en elogios a Jhon Arias, compañero del 'Flu'.

Lo que significa ser el máximo goleador del mundo

"Es un momento lindo, único en mi carrera, estoy disfrutando mucho, cada día aprovecho la oportunidad y es de seguir en la misma forma, seguir trabajando y darle alegría al equipo y la gente, continuar en este camino que por suerte pudo llegar".

"Me lo merezco, trabajé mucho, sufrí mucho, me lesioné mucho, aprendí a caerme y levantarme, a tener paciencia y todo este fruto que tengo ahora, en algún momento lo soñé y hoy lo estoy disfrutando mucho, estoy más vigente que nunca y con ganas de seguir haciendo historia y superarme cada día, de poder ganar títulos y que mi carrera termine brillante".

Le puede interesar:

Ilusión de ir a un Mundial y el rumor de la Selección Argentina

Uno nunca pierde las esperanzas, el deseo y las ganas siempre van a estar, mientras no sea jugador del fútbol y más sabiendo que el juego puede cambiar, el deseo está, pero no depende de mí, lo que sí puedo controlar es entrar a la cancha y ayudar en todo sentido, porque doy todo, pero uno siempre tiene el deseo y las ganas siempre están

Un hincha un día en el Maracaná fue con la camiseta y tachó el nombre de Messi y puso el mío y empezó a repercutir en Argentina, algunos compañeros me pidieron para que vaya a la selección, pero no ha habido un llamado, solo es una noticia que salió de acá, pero no hay nada concreto.

La anécdota de la nacionalización colombiana

"Uno tiene que estar en el país dos años directos par tramitarla, yo lo iba a ser por un tema de cupos de extranjeros en 2018, pero tenía que cumplir esa pauta de estar dos años en el país, yo estuve un año y medio, luego tuve la propuesta de Vasco y no se pudo hacer. La especulación siempre estuvo por parte de la prensa, de un posible llamado de la Selección, no se que pasa con los delantero que no estaban jugando"

"En su momento, cuando tramité los papeles para poder nacionalizarme, nunca hubo un llamado de parte de la selección, fue todo que se regó y salió por todos lados, yo lo que hice fue tramitar los papeles para no ocupar cupo de extranjero, luego salió lo de selección y nadie me había llamado"

No valora regresar a otro equipo que no sea Medellín

"Nos mantenemos, mi rojito querido siempre va a estar en el corazón, agradezco a los equipos que me han llamado, pero en algún momento cuando vuelva, va a ser Medellín"

"Yo ya había dicho que iba a volver a Medellín. Pereira fue mi primer equipo, le tengo cariño y respeto que debe ser del club que me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecido"

Medellín tuvo el balón en su campo para retenerlo

"Le dimos la opción a Medellín, antes de ir a Vasco le dimos la opción de poder continuar en Medellín, pero no pudimos llegar a un acuerdo por temas económicos".

Jhon Arias, una buena alternativa para la Selección

"Ya lo convocaron a un amistoso. Es un crack, lo que evolucionó en todo sentido con este nuevo entrenador, ha sido mucho, la está rompiendo, tiene un montón de asistencias, es la joya de nuestro equipo y se lo merece, va a dar de qué hablar. Arias, llega al área, corre, asiste, da goles, yo creo que le va a servir al señor Lorenzo en la Selección"