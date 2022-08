Qué impacto tienen las primeras acciones del nuevo gobierno

En Hora20 un debate para analizar todo lo que ocurre con el nuevo gobierno en sus primeras 48 horas de funcionamiento. Se analizaron los movimientos en el restablecimiento de relaciones entre Caracas y Bogotá. Después una mirada a las reacciones que ha generado la reforma tributaria, la respuesta de los sectores empresariales, gremios y hasta de la misma coalición de gobierno en el congreso. También el análisis a lo dicho por Antonio García del ELN frente a una propuesta de "paz total".

Poco más de 48 horas completa el nuevo gobierno y ya son varias las noticias y hechos que se han producido. Empecemos por el que tuvo lugar esta tarde en Caracas, pues el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino anunció que el presidente Nicolás Maduro, ordenó tener "contacto inmediato" con su par colombiano, Iván Velásquez con el objetivo de restablecer las relaciones militares entre ambos países. Este anuncio hace parte de una serie de hechos que han tenido lugar desde la elección del presidente Petro. El pasado 28 de julio los cancilleres de ambos países se encontraron en San Cristóbal para definir la hoja de ruta del restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales.

El pasado domingo, Maduro trinó que se debería aprovechar esta "segunda oportunidad" y que tendía la mano al presidente Petro y al pueblo de Colombia. Desde 2019 se cerró la frontera entre ambos países y las relaciones diplomáticas quedaron en puntos suspensivos entre dos naciones que comparten más de 2 mil kilómetros de frontera y en el que viven unos 12 millones de personas; además, se estima que hay 2,4 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Sin embargo, ha causado curiosidad que se busque restablecer relaciones militares, cuando desde el gobierno saliente se denunció en repetidas ocasiones las alianzas entre la Fuerza Nacional Bolivariana y organizaciones armadas ilegales colombianas que operan del otro lado de la frontera como la guerrilla del ELN y las disidencias de la Segunda Marquetalia. Por ahora el presidente Petro señaló que no hay acercamiento directo con Nicolás Maduro, advierte que es un proceso de dos meses más y que el proceso de nombrar embajador en Caracas se demorará unos días.

Lo que dicen los panelistas

Roy Barreras, presidente del Congreso y senador por el Pacto Histórico, planteó que el restablecimiento de relaciones se da por muchas razones, "si restablecer relaciones militares, es restablecer el control de frontera, bienvenido, pero esto requiere todo un plan estratégico". Agregó que siempre es una buena noticia que los Estados recuperen el control de frontera y no se deje en manos de criminales, "hace cinco años dejamos pactado cese al fuego bilateral con ELN, eso quedó congelado porque se cerró solución dialogada al conflicto, pero significó también una ruptura con Venezuela y un patio trasero para las organizaciones armadas".

Por otro lado, dijo que el país ya tuvo experiencia de diálogo con Farc y en la forma de comunicarlo en fases secretas, "no se puede negociar a través de los micrófonos; solo se puede esperar prudencia". Frente a lo dicho por Antonio García del ELN, planteó que es apenas natural que las partes fijen posiciones extremas, "sorprende su declaración sobre paz total".

Para Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, es esperanzador que se empiecen a normalizar las relaciones, pues advierte que el tema comercial será importante ara ambos países, pero en lo militar, comentó que ojalá los dos Estados tengan el mismo propósito de legalidad en las alianzas, "me preocupa lo que ocurra con Cartel de los Soles, los vínculos con ELN, ¿cómo se dará alianza militar?"

Sobre el concepto de la paz total, planteo que la victoria de Petro fue la gran derrota del ELN, "si fuera una guerrilla política al otro día el triunfo de Petro, debieron decir que dejan las armas; no tienen autoridad para hablar como guerrilla política".

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia y columnista, celebró las manifestaciones del gobierno y de Colombia por reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales, pues cree que se debe distinguir que una cosa es que no estemos de acuerdo con muchas cosas que ocurren allá como el sistema político o violación de en Derechos Humanos y otra cosa son los 2 mil kilómetros de frontera, el importante socio comercial y los 4 millones de colombianos del otro lado de la frontera, "no creo que ninguno de estos problemas se puedan resolver si no hay diálogo", advirtió.

Sobre los intentos de paz, planteó que cada vez va a ser más difícil encontrar parámetros de negociación con condiciones que favorezcan la resocialización. "Más allá de lo de Petro y abrir negociación, en 10 años el panorama jurídico dificulta un proceso como el que se tuvo con Farc". También comentó que en lo de Antonio García hay soberbia y torpeza.

Para Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, hay buenos propósitos en volver a tener relaciones con Venezuela y "deseamos que la frontera tenga manejo normal y que se recupere el control que hoy está a manos de grupos criminales", destacó que es algo que se quiere, pero "¿hasta qué punto la institucionalidad venezolana puede controlar la situación en la frontera? Hay todos los motivos para ser escépticos sobre lo que ocurra frente al anuncio". Por otro lado, comentó que queda una desconfianza entre agentes económicos de los dos países, "soy partidario de tener relaciones y eso puede significar un estallido económico, pero queda duda sobre deudas no pagadas; puede que eso no se resuelva".

Ante la paz total, dijo que los colombianos han sido generosos con grupos ilegales. "Con todos hemos negociado, incluso con los que no tienen carácter político y parece que lo vamos a seguir haciendo", sobre todo, resalta que la sociedad no se va a oponer mucho a estos intentos de negociación, aunque le preocupa que se siga construyendo y alimentando incentivo para que criminales sigan delinquiendo.