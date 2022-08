Jhon Arias se ilusiona con la Selección Colombia: “es un objetivo que tengo”

El colombiano Jhon Arias, delantero del Fluminense de Brasil, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. El jugador de 24 años habló de su buen momento en el fútbol brasileño, su anhelo de continuar en el proceso de la Selección Colombia y elogió al técnico Néstor Lorenzo.

"Es un momento lindo para el club y también a título personal para mí. Se vienen haciendo las cosas bien, estamos en una buena posición en el Brasileirao, estamos en esa disputa del título, a día de hoy somos firmes candidatos a esa conquista. Estamos también disputando la Copa de Brasil y tuvimos a comienzos de año un título muy importante para nuestras aspiraciones", destacó Arias sobre el presente del equipo Carioca.

Sobre la llegada de Lorenzo a la Selección, resaltó: "es una persona capacitada, una persona que ya ha hecho parte del proceso de la Selección, que conoce la Selección, hizo parte de una de las generaciones importantes de nuestro país. Es la persona adecuada que nos puede llevar a esa senda de victorias y de buenos momentos que merece la Selección".

El chocoano comentó que aún no ha tenido contacto con el estratega argentino, pero sí con miembros de la Federació. "No he tenido acercamientos con las personas del cuerpo técnico, sí he tenido contactos con las personas de la Federación, por mi reciente convocatoria".

Al respecto concluyó manifestando su deseo de seguir siendo tenido en cuenta para la Selección: "es un objetivo que tengo yo a título personal. Hace mucho tiempo vengo trabajando, esperando ese momento, yo creo que vengo haciendo las cosas bien. Confiando en Dios el momento es bueno, confiando en Dios las cosas se van a dar. Yo trabajo, yo espero, yo confío. Es un honor estar en la Selección, todos los deportistas sueñan con representar a su país y yo no soy la excepción, así que seguir trabajando, seguir enfocados y esperando que se dé ese llamado".

Entretanto, Jhon Arias también elogió al argentino Germán Cano, compañero de equipo y de destacacada temporada. "Germán es una gran persona, un gran delantero, una persona que admiro mucho dentro del campo y fuera de él. También tenemos una buena relación fuera del campo, somos personas cercanas".

"El tema del idioma nos da una cercanía, el tema de su pasado en Colombia, yo soy una de las personas testigas de todo lo que hizo en el fútbol colombiano, también su momento nos ayuda mucho. Soy una persona que mantengo muy feliz por los logros de él, se viene dando una buena relación en el campo, un buen complemento, por el bienestar del club y de nosotros esperamos que todo siga evolucionando", cerró sobre el tema.