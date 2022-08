Indio Ramírez: “Ojalá algún día se me dé la posibilidad de volver a Nacional”

Juan Pablo 'El Indio' Ramírez habló de su buen momento en el América MG de Brasil, de la posibilidad de regresar a Atlético Nacional en el futuro y de su sueño de llegar algún día a la Selección Colombia. El volante se refirió a su evolución como futbolista en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

"Como todo jugador colombiano, la mayoría quiere jugar en Nacional. A mí se me dio la posibilidad de jugar en Nacional muy joven, yo salí de Leones, Atlético Nacional me compra muy joven, a los 15 años, y tengo la posibilidad de estar en Nacional bastante tiempo, todavía tengo contrato con Nacional, pertenezco a Nacional", comentó sobre su paso por el cuadro paisa.

Al respecto añadió: "es algo muy bonito, pase momentos muy bonitos, momentos muy difíciles, de títulos, de tristeza, de muchos sentimientos encontrados, uno como jugador necesita pasar eso y va a pasar momentos así, eso es bueno para la madurez de uno como futbolista y saber coger todo ese tipo de cosas".

"Lo califico en un 6, 7, de 1 a 10 y ojalá algún día se me dé la oportunidad de volver al equipo, obviamente no lo estoy diciendo ya, cuando sea, cuando Dios quiera. Uno a veces planea el futuro, pero el futuro es incierto, uno tiene que vivir el presente e ir paso a paso. Acá tengo contrato hasta diciembre, en diciembre se me acaba, tengo que volver a Nacional a presentarme" agregó sobre la posibilidad de regresar al equipo, calificand su anterior paso.

"Si se me da la posibilidad de volver estoy preparado, Dios quiera que no porque quiero seguir el fútbol internacional, me está yendo muy bien, estoy para eso, para adquirir retos así grandes. Contento, la experiencia en Nacional es algo muy bonito porque sabemos que es el equipo más grande de Colombia", concluyó al respecto, manifestando su deseo por seguir en el exterior.

Entretanto, recordó su mala salida del equipo: "yo quería jugar, terminé jugando el torneo, terminé jugando las finales, lo hice muy bien con el profe (Juan Carlos) Osorio. Ahí fue final de año, fui a la Selección, a la Sub-23 de los Olímpicos, en enero me lesioné, ahí volví a Nacional, no pude jugar los Olímpicos".

"Cuando llegué, lastimosamente me encuentro que no iban a contar conmigo, que me iban a buscar equipo y me sentí un poco frustrado, porque obviamente había terminado el torneo bien en la fase de cuadrangulares, estaba con la expectativa de hacer un buen torneo ese año y salir al fútbol internacional de la mejor manera, salí de otra manera, no me hubiera querido salir así, pero uno no planea el futuro, las cosas van pasando día a día. Si algún día se me da la oportunidad volver y hacer las cosas de mejor manera", puntualizó.

El sueño es la Selección Colombia

El Indio Ramírez aseguró que espera ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, lo cual es un sueño para él. "Uno como colombiano quiere estar en la Selección y he tenido paso por las Selección de divisiones menores, eso es muy importante para uno como futbolista. Trato de hacer las cosas de la mejor manera, poder sumar minutos y se protagonista, marcar goles y dar asistencias, hacer excelentes juegos y poder estar en el radar".

"Uno trabaja para todo eso, es una ilusión de niño poder estar en la Selección Colombia de mayores. Respeto a todos los jugadores que están en el fútbol internacional, que todos estén jugando bien, que todos tengan derecho de ir y todo el mundo trabajo para eso. Si en algún momento se da será un sueño a cumplir", finalizó.