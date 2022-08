Nairo Quintana y sus peticiones al Arkea Samsic para renovar con el equipo

Nairo Quintana, quien viene de firmar su cuarta mejor participación en un Tour de Francia, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde habló, entre otras cosas, de sus objetivos para la próxima Vuelta a España, su renovación con el Arkea Samsic y las peticiones que hizo a la escuadra francesa para continuar.

El balance del Tour de Francia

"Ha sido muy buen lugar, siempre se quiere más, está claro. Estábamos luchando contra equipos muy completos, muy fuertes, hay que verlo también por ese lado. Los sentimientos fueron buenos, me da confianza para seguir trabajando bien, para ahora presentarme en La Vuelta a España y hacer un buen papel".

Objetivos para La Vuelta

"Hacer la general de La Vuelta a España, nuevamente estamos que corredores del equipo están en la mejor forma y poder contar con ellos durante La Vuelta a España y hacer nuevamente la general".

¿Su opinión del recorrido de La Vuelta?

"La contrarreloj por equipos no es demasiado nuestro fuerte, intentaremos defendernos bien. La otra contrarreloj que está en la mitad de La Vuelta a España, es una contrarreloj que no es demasiado larga y se me puede dar bastante bien, pensando en cara a la general y las etapas de montaña, prácticamente 10 etapas con final en alto y son etapas buenas para mí también".

¿En qué va su renovación?

"Estamos cerca de firmar con ellos, con el equipo, un equipo que ha venido creciendo, que me ha respetado y que me quiere, escucha mis opiniones. Queremos seguir si hay la posibilidad. Ahí está el manager y es lo más probable".

Peticiones para renovar

"Hay algunas peticiones que tenemos, como un poco poder traer corredores con más experiencia, más fuertes, seguir mejorando el equipo. Ya hemos visto que hoy pronuncian el fichaje de (Clément) Champoussin, que es un corredor que viene del AG2R, un corredor joven pero que ya tiene experiencia y seguramente nos va a ayudar para el trabajo del equipo y también para poder ganar, seguramente estará ahí disputando etapas".

El surgimiento de nuevas figuras del ciclismo

"Hemos hecho también nuestro papel, como todo han sido épocas donde hay que aprovechar, nuestra época la aprovechamos. No descartamos que podamos seguir en la lucha, como lo dimos este año, seguimos mejorando el equipo. Nunca se sabe, seguimos ahí cerca, cualquier cosa puede pasar, tenemos las ganas, tenemos las piernas, lo hemos podido ver en este Tour de Francia. Hay jóvenes muy fuertes con equipos muy fuertes, hay que respetar y saber también que eso pasa y que también estamos ahí para poder seguir intentando, por lo menos el podio, si está ahí cerca cualquier cosa puede pasar como lo hemos dicho".

El Gran Fondo Nairo Quintana

"En Antioquia tenemos nuestro Gran Fondo, seguimos preparando para que todos los que nos visiten tengan una gran experiencia, vamos a rodar juntos con otros corredores del pelotón internacional".