¿Debería dictarse la clase de religión en los colegios?

El Consejo de Estado negó una demanda que buscaba la nulidad de las reglas de enseñanza de religión en los colegios del país, dicha demanda fue interpuesta por Luis Bernardo Díaz, quien aseguró en 10AM que considera que este decreto es una transgresión al principio de Estado laico en Colombia.

El abogado dijo que el decreto 4500 del año 2006 transgredió el marco constitucional de Estado laico impuesto desde 1991, al permitir que se impartan clases de religión para todos los estudiantes de preescolar, y educación básica y media de las instituciones oficiales y privadas del país.

"Se demoraron 15 años en decretar el fallo que está desde 2006. Ese decreto demanda la nulidad y el Consejo de Estado consideró que no vulneran ninguno de los artículos constitucionales y a mi me parece que trangredió´el marco constitucional porque los niños no pueden decidir si quieren recibir o no la clase de religión".

El demandante aclaró que la Corte permite una objeción de consciencia a los alumnos que no quieran recibir la clase y las instituciones pueden decidir libremente si incluyen o no en su proyecto educativo institucional (PEI) la enseñanza de la religión.

