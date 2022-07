Leonel sobre Jackson Martínez: "Quiere seguir jugando y tiene ilusión"

Águilas Doradas sumó desde hace unos días a sus entrenamiento a un jugador de prestigio como lo es Jackson Martínez, el delantero de 35 años que tuvo que dejar el fútbol tempraneramente producto de una lesión crónica en uno de sus tobillos en 2020.

En El Alargue de Caracol Radio, el entrenador del equipo, Leonel Álvarez, confirmó las intenciones del atacante mundialista de volver a la competencia luego de que el dolor desapareciera.

Le puede interesar:

"Jackson nos pidió y siempre le he dicho a esta clase de jugadores que me lleguen sin ningún problema, él se ha ganado eso con su manera de ser. En Águilas se le dio la oportunidad de que entrene, le estamos dando trabajo y tiene la capacidad para poder seguir jugando, seguramente le cuesta por la recuperación que tiene la lesión. Por lo que he hablado con él, está buscando la opción de jugar, quiere seguir jugando y se ilusiona a la media que va teniendo entrenamientos y ha estado con nosotros, lo hemos disfrutado y es un jugador muy importante", comentó al respecto.

Por otra parte, confirmó una oferta que le hicieron para dirigir a la Selección de Bolivia, aunque su intención es respetar el contrato el equipo antioqueño.

"Donde he estado he sido muy respetuoso de respetar los contratos, no hay clausula, pero hay un contrato que se respeta por parte y parte, pero todas estas buenas noticias uno las recibe de buena manera, yo valoro y respeto donde estoy en este momento y estoy muy contento", comentó.

Finamente, se refirió a la conformación del equipo para este semestre de la Liga Colombiana, en la que el punto a fortalecer son los partidos de visitante.

"Estamos trabajando para tener un equipo que nos pueda cumplir con lo que nos faltó que es lograr ganar de visitante, de local hemos sido buenos, seguimos buscando con el trabajo, tenemos más herramientas y han hecho un esfuerzo para tener un equipo más competitivo", concluyó.