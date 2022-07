Chicho: "Lo que está haciendo Márquez es porque Gamero le enseñó mucho"

Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Los Angeles FC de la MLS, dialogó con El VBar Caracol sobre su actualidad en Estados Unidos, el hecho de compartir equipo con Giorgio Chiellini y Gareth Bale y el buen presente de Ricardo Márquez, su excompañero en Millonarios.

De la cantidad de colombianos en la MLS, comentó: "tenemos bastante jugadores acá en los Estados Unidos y es algo de admirar que estemos potenciando la Major League Soccer... Aquí el fútbol es muy intenso y con la calidad técnica que tiene el futbolista colombiano, si vienes y rindes acá físicamente puedes sobresalir".

De Los Ángeles, ahora con Bale y Chiellini, comentó: "ahorita llegaron estos grandes jugadores que nos aportan mucha experiencia y en el camerino aportan demasiado. Venimos fortalecidos bastante, en la temporada hemos estado súper bien, gracias a Dios hemos rendido bastante y con llegada de estos jugadores aporta a lo que queremos que es el campeonato".

Y añadió de estos dos fichajes: "Chiellini es una gran persona, en el camerino te va a brindar demasiado. También habla español y se comprende muy bien con nosotros; Bale es una gran persona que frente a todas esas estrellas que ha tenido no pierde la humildad y nos trata a todos por igual. Me ha tratado con mucho respeto acá en el club y sé que nos va a aportar bastante".

El goleador Ricardo Márquez

Chicho responsabilizó a Alberto Gamero por el buen momento del Caballo Márquez con el Unión Magdalena. "El profe Gamero, yo pienso que es de los técnicos que más te van a enseñar, es un orientador y yo creo que lo que ahora está haciendo Márquez en el inicio del campeonato es porque el profe Gamero le ha enseñado muchas cosas y fue un pilar para él. Esperemos que solo vaya y juegue seis meses y pueda salir".

"El profe Gamero en las jaladitas de oreja que le daba, en lo que le pedía en Millonarios, el Caballo siempre se preparó bien y espero que ahora pueda ver los frutos de su preparación. Ojalá vuelva a Millonarios o algún club en Colombia que lo pueda exportar", añadió.

Mientras que al ser interrogado por qué no rendía en la capital del país, dijo: "más oportunidades desde inicio, porque siempre cuando estuvo (Fernando) Uribe era muy complicado sentar a Uribe porque estaba jugando y haciendo goles, no sé si fue falta de confianza, porque todos los compañeros le brindaba la confianza que necesitaba. Pero cuando lo necesitábamos siempre nos aportaba también, fue pilar con lo que nos aportó para poder llegar a la final. Esperemos que ahorita se coja más confianza, responsabilidad y pueda estallar todo su potencial".

Fernando Uribe y su momento en Junior

"No he tenido la oportunidad de conversar profundamente con él, te mentiría si te dijera algo exactamente que fuera. Te podría aportar lo que hizo conmigo, conmigo siempre fue un hermano dentro y fuera de la cancha. Él siempre me quiso hacer brillar a mí y yo siempre lo quise hacer brillar a él".