Alberto Gamero: "Estoy feliz en Millonarios, nunca me quisiera ir"

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, manifestó en rueda de prensa su felicidad por estar al frente del equipo bogotano y su deseo de poder continuar, al menos por lo que le resta de contrato. No obstante, aunque expresó que "nunca" le gustaría irse, reconoció que en el fútbol siempre hay que estar preparado para este tipo de situaciones.

Al ser interrogado por si pensaba continuar el próximo año en el equipo, el samario respondió: "en esto uno nunca sabe nada, nosotros estamos en una profesión en la que nosotros tenemos que tener la maleta lista. Afortunadamente yo vivo en Bogotá, tengo mi casa en Bogotá, ahí no tengo necesidad de coger maleta, es simplemente irme para mi casa. En el fútbol uno no puede decir nada, yo tengo contrato con Millonarios hasta el año entrante, pero repito, aquí estoy feliz, estoy contento, contento con lo que estoy haciendo, con esas ganas y ese deseo de darle la estrella a Millonarios, por eso estoy luchando y trabajando lo que más pueda".

Gamero añadió: "si algo tengo yo aquí, es una gran felicidad de estar en esta institución, los directivos me han tratado bien, afortunadamente tengo una buena relación con ellos, los hinchas, hoy en día me han tratado muy bien, habrá unos y otros que no les guste, ustedes los periodistas me han tratado muy bien, habrá algunos que no les guste. Pero en general, la verdad créame, estoy feliz y contento aquí, pero tú sabes cómo es el fútbol, el fútbol es hoy estoy aquí, mañana estoy en otra parte".

El samario concluyó: "Ojalá que pueda cumplir este año y medio que me queda todavía, pero te quiero manifestar que aquí estoy feliz, nunca me quisiera ir".

Millonarios enfrenta este domingo al Unión Magdalena en Santa Marta por la quinta fecha de fútbol colombiano, juego que puede definir el liderato de la Liga. Los azules vienen de golear 3-0 a Fortaleza en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.