Iván Duque: "Cumplí más del 90% de mi plan de gobierno"

El próximo siete de agosto se posesionará el presidente electo Gustavo Petro, de esta manera Iván Duque tendrá que dar un paso al costado y dejar su cargo. En 6AM Hoy por Hoy habló el presidente saliente sobre lo que fue su mandato en estos cuatro años.

Duque aseguró que no siente alivio o nostalgia de dejar el cargo. "Yo he sido feliz trabajando por Colombia. Yo me fije un proyecto de vida desde que tengo uso de razón de ser presidente del país, de servirle."

Además, resaltó que le queda poco de su Gobierno, pero que sigue trabajando. "He trabajado intensamente, nos quedan unos 13 días y estamos trabajando tres turnos diarios. Ayer estuvimos en Leticia, estuvimos anunciando el 30% de las áreas protegidas de todo el territorio colombiano. También estuvimos entregando un mega colegio en Toluviejo para más de 2.000 estudiantes y vías de cuarta generación".

De igual manera, indicó que considera que cumplió con la mayoría de las propuestas que les presentó a los colombianos en su plan de gobierno. "Yo trabajo con amor y sentimiento por mi país. El 7 de agosto termino esa tarea y lo que venga seguiré trabajando con la misma pasión y sin nostalgias. Creo que más que nostalgia y tristeza lo que me queda es la satisfacción del deber cumplido y saber que a mí país lo puedo mirar a los ojos y decirle que cumplí más del 90 % de mi plan de gobierno".

Errores en su Gobierno

El presidente aseguró que considera que siempre se puede hacer más y que hay ciertos temas como la JEP o algunas reformas en las que debió trabajar más. "Yo creo que siempre hay cosas que uno pudo hacer mejor y hay cosas que uno definitivamente las debe tomar como lecciones. Yo creo, por ejemplo, que tal vez fue un error mio no agotar mucho más una discusión política sobre el tema de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Como era una ley de más de 150 artículos y eran solamente seis objeciones, yo siempre pensé que iba a ser un debate racional decir, 'vea aquí se está reconociendo la gran mayoría, pongámonos de acuerdo sobre estas.' Creo que ahí en lo personal me quedaré con la sensación de haber podido agotar más esa decisión".

A su vez, indicó que le faltó dar a conocer las ventajas de algunos proyectos que se intentaron sacar adelante. "También creo que hubo en algunos debates de temas álgidos, por ejemplo, en las reformas fiscales que ahí pude haber cometido un error en la forma en la que no se comunicaron ciertas virtudes de esas reformas en su momento."

No obstante, mencionó que no es fácil gobernar al evidenciar desinformación y expresiones de odio. "Tal vez también errores en tratar de resolver temas para 50 años, y uno lo hace pensando en el país, pero a veces esos debates se convierten tan irracionales que terminan generando expresiones de violencia. Yo en eso creo que pudimos haber dado, como lo decimos los colombianos, un 'papayaso', en abrirle camino a unas expresiones de odio y de agresión. Porque fue mucho más veloz la desinformación que la capacidad pedagógica nuestra para explicar ciertos méritos."

Asimismo, resaltó que le faltó trabajar más en temas que habrían aportado al país como el Acuerdo de Escazú. "Hay temas que yo hubiera querido dejar mucho más avanzados. Me hubiera gustado insistir de pronto un poco más en limitar los periodos de los congresistas a no más de tres periodos por Cámara, pero se hizo el intento y esperamos que el próximo Congreso también pueda avanzar. Yo firmé el Acuerdo de Escazu, intentamos por la vía expedita de urgencia, no lo logramos, pero espero que el Congreso lo pruebe."