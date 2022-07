Iván Duque: mejores frases del mandatario en su visita a 6AM Hoy por Hoy

El presidente saliente Iván Duque, habló en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, sobre cuál será su actuar luego de abandonar el Palacio de Nariño. Estas fueron las frases más representativas sobre los temas de mayor relevancia en los últimos meses.

El actual mandatario expresó su solidaridad con la familia de Darío Goméz, "el rey del despecho" que murió hace algunas horas en Medellín.

"Mi sentido pésame a toda la familia del maestro darío gomez, un gran músico y un gran ser humano"

Uno de los temas que se abordó durante la última visita de Iván Duque, como presidente, a Caracol Radio, fue la crisis sanitaria que su gobierno debió enfrentar. El mandatario se refirió a la situación de Colombia como una de las más estables en la región.

"La economía colombiana es de las que más crece en el mundo, el empleo se recupera; y las perspectivas de Colombia, en comparación con América Latina, son bastante positivas".

Frente al tema de la seguridad que enfrentan la Fuerza Pública por lo asesinatos de policías en manos del Plan Pistola, Iván Duque dijo que: "El Clan del Golfo, tiene a tres bandidos que se están disputando el liderazgo que dejó Otoniel, están intentando cotizarse políticamente ante una eventual negociación".

"Es importante rodear y respaldar a nuestra Policía Nacional, así como nos duelen los asesinatos de líderes sociales, nos tiene que doler el asesinato de los miembros de la Fuerza Pública. La sociedad colombiana no logra el mismo nivel de sensibilidad".

El nuevo presidente electo, Gustavo Petro, designó como Ministro de Defensa a Iván Velásquez, El mandatario saliente expresó los puntos críticos que el Ministerio de Defensa debe asumir.

"Si el Ministro de Defensa no demuestra confianza en las fuerzas, las fuerzas empiezan a flaquear".

"Debe asumir un liderazgo desde ya en materia de seguridad".

"El tema más sensible del orden público en Colombia es que si se llega a parar la erradicación manual, en un año vamos a tener 300 mil hectáreas de coca".

Luego de su salida del Palacio de Nariño, Iván Duque dio algunas declaraciones sobre cuál será su papel y sobre la postura hacia el nuevo gobierno.

"(El nuevo gobierno) debe gobernar para todos, debe tomar decisiones que no estén ideologizadas ni pueden estar pensadas solamente para el aplauso de la tribuna".

"Se tienen que tomar las decisiones teniendo una sola premisa y es garantizar la honra, vida, derechos y libertades de todos los colombianos en todo momento y lugar"

"Yo le deseo al presidente electo que le vaya bien".

"Es importante que existan voces en libertad sin intimidación de expresar lo que sienten y que sean respetadas en democracia", puntualizó el mandatario frente a las ideas de oposición.

Sobre su papel luego de dejar de ser presidente, Iván Duque expresó que:

"Mi voz se va a escuchar siempre con ánimo constructivo".

"Cuando la voz se escuche, sea una voz para proponer y no para destruir".

"Al país hay que presentarle alternativas y propuestas".

"Uno no puede volverse un dolor de cabeza para su sucesor".

"Yo creo que Colombia necesita una despolarización urgente".

Uno de los temas más álgidos en la agenda presidencial en los últimos años ha sido el tema de la Paz. Un posible Acuerdo de Paz con el ELN, supondría una serie de implicaciones judiciales y penales como la no extradición y la rebaja de penas. Frente a este tema Duque expresó que:

"El gobierno entrante va a recibir a un ELN mucho más débil que el que tuvimos en el 2018".

"Cualquier aproximación de paz con el ELN tiene que partir de la base de suspender las actividades criminales".

Sobre la situación del Clan del Golfo Duque dijo que:

"Yo no creo que el narcotráfico de ellos esté para la venta"

"Si ellos no entregan sus rutas, no muestran sus vínculos con otros carteles lo que va a haber es una sustitución de franquicias y con ella otros "cartelitos"; si esto no es con la entrega de toda la información del narcotráfico no hay un sometimiento a la justicia".

