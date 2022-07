Guillermo Barros Schelotto: "Rueda merecía jugar un Mundial con Colombia"

Guillermo Barros Schelotto, director técnico de Paraguay, resaltó el trabajo de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia. En diálogo con El VBar Caracol, el argentino aseguró que el vallecaucano merecía disputar un Mundial con el país.

Al ser interrogado por el auge de técnicos argentinos en selecciones sudamericanas, Barros schelotto comentó: "Tite en Brasil lo hace perfecto, me parece que Rueda, más allá de las críticas, porque justo nos tocó jugar en Colombia las últimas fechas, escuchaba las críticas hacia él, yo creo era un tipo que merecía jugar un Mundial con Colombia y una carrera como entrenador muy buena".

"Nosotros vivimos de una manera especial, de vida y muerte, quizás eso nosotros también lo transmitimos y el jugador lo toma. Quizás sea una pregunta más para los dirigentes", añadió al respecto.

El argentino, ídolo Xeneize como jugador, no quiso referirse al mal momento de Boca Juniors: "muchas veces estando como jugador o como entrenador, siempre recibes el comentario, la crítica, sea buena o mala, del que está afuera y cuando yo estuve y recibía la crítica siempre pensaba que yo necesitaba era apoyo, una perspectiva, no necesito que me digan qué es lo que pasa, normalmente estos comentarios son negativos".

"Yo simplemente quiero apoyar desde el lugar que me toque, apoyar desde mi silencio y nada más, no quiero opinar en particular porque no construye y a mí no me sirve de nada dar una perspectiva negativa o positiva cuando no es necesario", agregó sobre la situación de Boca.

Entretanto, sobre si Argentina es o no favorito al título en Qatar, Barros Schelotto respondió: "el pasado de haber ganado la Copa América lo ubica ahí, como uno de los posibles ganadores de la Copa. Me parece que en esta Copa hay unos 7 u 8 equipos muy parejos de nivel (...) hoy no hay nadie que está por encima".