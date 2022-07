Larry Vásquez: "No podemos renunciar a lo que es Millonarios"

Larry Vásquez, volante de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio tras el gran triunfo del cuadro capitalino este sábado en Medellín ante Atlético Nacional. El jugador destacó la importancia de estos tres puntos desde lo anímico, tras la presión que se vivía por los dos empates al inicio del campeonato.

"Veníamos de dos juegos, donde estábamos siendo criticados, se decían muchas cosas, también había un tema con las directivas que no nos compete a nosotros, había un tema también con el profe Gamero, se decían muchas cosas internas, la gente habla por hablar", comentó sobre el ambiente que se vivía en la previa del compromiso.

Al respecto añadió: "este partido fue bonito para nosotros porque fue el confiar en nosotros, el confiar en lo que es Millonarios, el ser fieles a nuestra idea, en lo que somos y en lo que hemos trabajado, no solo ahora los que llegamos este año sino los que llevan un proceso de varios años, que eso es bueno, buscar la identidad y hacer que un equipo grande tenga una identidad es un trabajo arduo, no es fácil, creo que en los entrenos y antes del partido nos miramos a los ojos, nos hablamos y nos dijimos lo que teníamos que hacer, fue redondo el partido".

Y del partido concluyó: "cosas por ajustar como siempre en la definición, porque hubiera podido ser mejor el resultado, más abultado. Nos tomamos confianza, son partidos que nos dan entereza y nos da ánimo para lo que nos hemos propuesto".

De la importancia del triunfo para la motivación del grupo, comentó: "los hinchas están en todo su derecho de exigir títulos y los más interesados de conseguir títulos somos nosotros porque nos vemos beneficiados grupalmente, personalmente, para trascender... pero sí había un ambiente raro de no haber conseguido los puntos, de no haber conseguido el gol, había una autocrítica de nosotros por lo que había pasado".

"El ambiente que se vivía lo pudimos potenciar a favor de nosotros en ese partido contra Nacional, en ver cómo estaba el estadio, además que la cancha es espectacular, contra un gran rival, teníamos esa cosita de no haber podido sumar puntos en los cuadrangulares el torneo anterior, creo que este partido nos dio un puntico extra, aparte de los puntos que conseguimos, en ánimo, en saber que no podemos renunciar a lo que nosotros somos, no podemos renunciar a lo que es Millonarios, a lo que ha venido haciendo y que debemos confiar en nosotros y hasta el último minuto confiar en lo que representamos y lo que venimos haciendo".

Sobre esto finalizó: "sí, nos da ese envión anímico dejar atrás y a un lado las que cosas que no nos vienen bien, como preocuparnos de aquello que no podemos controlar, así que este partido nos dio la oportunidad de creer, de seguir avanzando ante un buen rival y nos da la posibilidad de poder seguir peleando por los primeros lugares hasta la final".

Mientras que de la presión que se viven en los equipos grandes, Larry Vásquez comentó: "cada partido somos evaluados, cada partido somos criticados, en algunas veces alabados, pero siempre está esa forma de revalidar lo que es uno, puede uno tener un partido bueno y al siguiente no tan bueno y se va a ver esa tensión... Siempre es una constante en poder agradar al hincha, siempre vamos a estar bajo la lupa, esa lupa de que siempre nos van a estar mirando, más en los equipos grandes, que se ve porque hay más hinchas".

Finalmente, de su buena relación y entendimiento con Juan Carlos Pereira en el mediocampo de Millonarios, resaltó las libertades otorgadas por Gamero: "nos dicen que tenemos un corte de juego muy similar y parecido, entonces ha sido encontrar el balance, el profe Gamero nunca nos ha limitado, quiere que aportemos en salida y también en ataque. Nos habla mucho de no estar en el mismo estado de la línea, también nos habla que haya siempre un mediocentro que sea el equilibrio, pero no nos ha limitado quién debe serlo".

Larry Vásquez se ha convertido en uno de los titulares inamovibles para el técnico samario, sumando 31 partidos disputados en todas las competencias a lo largo del 2022.