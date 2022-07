Mayer Candelo y su condición para llegar al Cali: "No soy títere de nadie"

Mayer Candelo, exjugador y nuevo director técnico del Deportivo Cali, dialogó con El Carrusel Caracol sobre su llegada al banquillo del cuadro vallecaucano. Candelo reveló una condición que puso a los directivos del equipo para su arribo y habló de la situación de Teófilo Gutiérrez.

De su llegada comentó: "ya nos toca a nosotros como cabeza de grupo, como entrenador oficial del Deportivo Cali, ya empezamos hoy porque los tiempos son muy cortos de trabajo, de entrenamiento, no podíamos darnos el lujo de recibir el equipo mañana (lunes) o el martes".

Y añadió: "la presentación oficial será el martes, pero más que eso me interesaban los entrenamientos. Necesitábamos trabajos, entrenamientos para intentar darle una idea al equipo".

Un sueño hecho realidad

"El sueño que más teníamos, en el Deportivo Cali que nos da la posibilidad de estar cabeza de grupo... es un sueño que teníamos como hincha que somos del equipo, que amamos el equipo y Dios nos da esa oportunidad hoy de estar al frente del equipo", comentó .

¿Teófilo Gutiérrez seguirá en el equipo?

"Sé de Teófilo que el presidente me habló que tiene un permiso de unas cosas personales que tiene con su familia en Barranquilla, pero regresa mañana en la mañana. Hasta el momento, sí, acá no se ha hablado de Teo para nada, no hay rumores que se pueda ir, sé que tiene un permiso de la presidencia", explicó.

Condición para los directivos

"Lo primero que les dije fue que no soy títere de nadie, no le hago favores a nadie, respeto el cargo que tienen ellos y espero que ellos respeten el mío... la exigencia es que acá los que contratan son ellos pero el jugador que tenga mi visto bueno. Me dijeron que ellos no se iban a meter nunca en mis decisiones, que el problema de ellos era trabajar por el club administrativamente y el problema mío trabajar por el club deportivamente", comentó de manera contundente.

Los objetivos

Según explicó Candelo, recuperar la fortaleza de la cantera será uno de los principales objetivos en su dirección técnica: "hicimos un contrato por año y medio, desde el día de ayer hasta diciembre 31 de 2023, donde vamos a trabajar en altas de recuperar nuestras divisiones inferiores, que siga proyectando. Vamos a empezar a fortalecer de raíz las divisiones inferiores que a corto o mediano plazo nos permita seguir creciendo como institución y económicamente, sacar jugadores y vender".

"Los procesos se mantienen con resultados, acá no nos podemos engañar. Yo deje las puertas abiertas, conmigo no va a haber problema de nada. El día que tomen la decisión de que no quieren que siga todo será con diálogo", advirtió al respecto.

Y concluyó: "vamos a decirle la verdad al hincha, vamos a jugar con lo que tenemos y el próximo año vamos a tratar de proyectar a los jugadores que tenemos. El club no se puede dar el lujo de traer y traer".

¿Cómo será su juego?

"Si yo quiero ganar tengo que proponer, no puedo ganar esperando, me gusta la posesión de la pelota. Vamos a intentar recuperar nuestro ADN".