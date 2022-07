¿Qué significa ser médium?

La espiritualidad es un mundo que nos ayuda a buscar una vida plena

Los seres humanos no tenemos un alma, porque somo un alma que no vive experiencia buena o mala, nosotros somos quienes la pasamos por un juicio para codificarla, pero para el alma son hechos que ayudan a vivir y experimentar. Ser un médium es tener un don con el que podemos ayudar muchísimo, pero también podemos hacer mucho daño si no se sabe manejar

Escuche el audio del martes 5 de julio de 2022 con Mikel Lizarralde, médium, nació en Urretxu, un pueblo del interior de Gipuzkoa en el norte de España. Desde que era niño descubrió que tenía la capacidad de ver y sentir espíritus, así como de predecir acontecimientos futuros. Actualmente dirige el Instituto Izarpe en San Sebastián, España (www.izarpe.org), donde se reúnen diferentes disciplinas relacionadas con una existencia más holística, sobre lo que significa ser médium.