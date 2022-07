Carlos Negret explica renuncia al Nuevo Liberalismo: dejó fuertes críticas

Alfonso Negret, exdefensor del Pueblo, renunció al partido Nuevo Liberalismo y habló en 6AM sobre las razones, por lo que también dejó fuertes críticas.

"El partido es un tema importante para la democracia de Colombia. Tienen que abrir el partido y tener más soluciones para mucha gente. Tiene que citar a militantes a reuniones presidenciales y no por zoom", contó.

Y agregó: "Desde que les dije que no iba a apoyar la candidatura de Fajardo, no me volvieron a llamar a las reuniones. Debe haber una dirección más fuerte en el partido".

Finalmente dejó fuertes críticas al partido político y mencionó que ya hubo varias renuncias por temas similares.

Tienen que hacer una autocrítica, porque de 10 candidatos que fuimos al Senado, 7 ya no estamos. El partido tiene que abrirse a los militantes. Hay una disciplina de perros y una indiferencia.