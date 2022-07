Carlos Negret presentó su renuncia al Nuevo Liberalismo

El exdefensor del pueblo y excandidato al Senado de la República, Carlos Negret, con duros reparos anunció su renuncia al partido Nuevo Liberalismo. Así lo dio a conocer a través de una carta enviada a las directivas de las colectividad.



Negret aseguró que tras meses de espera del llamado que le iba a hacer el Tribunal de Ética de la colectividad para tratar su decisión personal de apoyar para las presidenciales a Federico Gutiérrez, decidió irse de la colectividad.



“Ingresé al Partido confiando en su proyecto político y convencido que participando desde el Senado de la República, podría contribuir a restituir la memoria y los derechos de las víctimas del genocidio sufrido, entre muchos otros, por esta organización política. Sin embargo, además de las erradas decisiones políticas de su dirigencia, me encontré, después del desastre electoral -jamás anticipe que los cálculos de los ex senadores Galán, sobre alcanzar el umbral estuvieran tan equivocados-, con que las ideas liberales, el talante democrático, el pluralismo y la tolerancia como principios rectores de la plataforma política, no gobernarán la organización interna y el proceso de toma de decisiones. Sacrificaron la disciplina fundada en la confianza, por la imposición de criterios personales a través de un régimen donde el disenso no tenía cabida”, indicó Negret.

Además señaló que las “formas” elegidas para “administrar el diálogo” no fueron las mejores.



“No se construye un Partido ni se genera confianza a través de impersonales sesiones de Zoom. Grave también haber pretendido volver semejante derrrota, no alcanzar el umbral, en una victoria. También extrañé un proceso de reflexión y de autocrítica sobre cómo la explotación política del gran nombre y legado de Luis Carlos Galán se estaba agotando y que con contundencia hablaron las urnas. Lo que sí recibí fueron descalificaciones y epítetos, en las redes sociales, y en varias emisoras provenientes de los mismos que en las vísperas me ponderaban y exaltaban”, agregó.



Cabe señalar que recientemente también renunciaron al Nuevo Liberalismo Mabel Lara, Rodrigo Lara, Yolanda Perea y ahora Carlos Negret.