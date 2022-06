Herrera sobre las 'pullas' de Gio Moreno: "Fue un momento de euforia"

Hernán Darío Herrera, técnico campeón con Atlético Nacional, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. El Arriero se refirió a la conquista de la estrella 17, sus diálogos con las directivas de Nacional y sus declaraciones en rueda de prensa, posterior al juego por el campeonato.

Herrera, ganador de una Copa Colombia y una Liga con los Verdoalas, dijo al respecto: "eso es producto del trabajo, la constancia, de tener al lado gente preparada y haber tenido la oportunidad de dirigir a Atlético Nacional, en dos oportunidades como interino y en dos de ellas haber conseguido títulos, es algo que sucede de vez en cuando".

"Afortunadamente para mí ganar esta Liga, que en tres meses agarrar el equipo y quedar campeón es algo muy meritorio para todo estos jugadores y para todo este cuerpo técnico de Nacional", agregó al respecto.

¿Ya renovó?

El Arriero aclaró su situación de si renovó o no su contrato como técnico, explicando que él está vinculado desde hace años a Nacional y siempre ha sostenido buena relación con los directivos: "yo hago parte de Nacional y de la nómina de Nacional, yo nunca he tenido dificultades. Nosotros siempre hemos tenido un diálogo con el presidente muy bueno y eso sigue, seguimos conversando. Yo creo que no va a haber ningún problema gracias a Dios".

"Yo siempre me reúno con el presidente, yo mantengo con él, hablo todo el día con él, eso sería de pronto en un comedor, nosotros vamos y comemos, eso es normal", comentó sobre una foto con la que se especulaba un arreglo entre ambas partes para su continuidad como entrenador.

Los 'Pullazos' de Gio Moreno

"Lo de Gio, la euforia, el primer título que consigue con Nacional, hay que entenderlo también que a veces esa emoción lo lleva a uno a estar alegre, contento y de pronto uno no piensa las cosas en ese momento, hay que entender la situación de Gio, de uno y de todos los que fuimos campeones", comentó sobre las declaraciones de Giovanni Moreno tras conseguir el título, donde habló de algunos directivos que tuvieron malos tratos con el hoy entrenador.

Hacer familia

Herrera destacó de su labor en estos tres meses: "en Nacional uní mucho el grupo, conversábamos mucho, teníamos un grupo de trabajo que manteníamos en comunicación constante con ellos, fue lo que nosotros conseguimos. No fue fácil juntar un grupo de 30 jugadores, convencerlos que había que luchar".

No se entrenaron penales

"El primer tiempo fue difícil, yo no esperaba que Tolima nos fuera arrollar así como nos arrollo el primer tiempo, como nos remonto ese marcador. En el segundo tiempo tuvo la posibilidad de irse por encima con el penal, gracias a Dios tenemos un gran arquero que tapó muy bien estas finales, después vino la expulsión de ellos, el equipo se tomó confianza, comenzó a manejar el partido", analizó de la final de vuelta.

Y reveló: "yo hice unas variantes para no ir a los penales, nosotros la verdad no habíamos preparado los penales, teníamos buenos cobradores pero no quisimos entrenarlos entre semana porque no queríamos llamar los penales".

¿Refuerzos?

"Hay que mejorar muchas cosas, Nacional es un equipo que a donde vaya tiene que salir a ganar, tiene que ir a proponer, sí sería bueno reforzarlo. Se está buscando varias posiciones, ahora hay que pensar darle continuidad a este grupo y después mirar cuando venga la Copa ya buscar esos jugadores que se necesiten", comentó sobre posibles fichajes para este semestre y la Libertadores.