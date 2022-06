Ciclón que está formándose en el Caribe podría llegar a Colombia el jueves

En las últimas horas, el IDEAM y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NCH) informaron sobre la posibilidad de que se forme un ciclón tropical en el Caribe, que afectaría a varios departamentos de Colombia.

Le puede interesar:

Christian Euscátegui, meteorólogo y director de la maestría de Gestión del riesgo de la Escuela de ingenieros Militares, explicó en 6 AM de Caracol Radio que, a pesar de tener potencial ciclónico —el segundo de la temporada— no ha cerrado completamente y, por ello, no ha sido catalogado como un ciclón tropical.

Aunque, de por sí, ha venido avanzado rápidamente y sus vientos ya tienen la intensidad de una tormenta tropical.

Lea también:

“Se espera que en la tarde-noche de hoy empiece a incidir en la Guajira y entre el viernes y sábado presente una incidencia para el archipiélago de San Andrés y Providencia, con un oleaje significativo, de 3 a 4 metros de alto, rachas de viento fuerte y tempestades, no solo en estas zonas, sino también en otras áreas de la costa”, indicó.

El nivel de alerta ha disminuido, ya que, en principio, se estimaba que podía alcanzar la categoría de huracán cerca de San Andrés y providencia; sin embargo, recientemente el Centro Nacional de Huracanes advirtió que, por la fuerza de sus vientos, se mantendrá como tormenta tropical.