María Fernanda Cabal, reunión Uribe y más: "El dueño de Petro es Santos"

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, estuvo en los micrófonos de 6AM Hoy Por Hoy para hablar sobre la filtración de sus audios contra el presidente Iván Duque y el Centro Democrático, la reunión de Álvaro Uribe y Gustavo Petro, y más.

"No me siento traicionada con los audios. Yo siempre soy la misma, si algo no me gusta lo digo. No gozo de cualidades diplomáticas. Son las mismas grabaciones, es un muchacho que es medio chiflado y que hacía cosas interesantes. Lo que hizo dice mucho del respeto que se debe tener por una conversación privada, pero no me importa, lo que yo sentí, lo sentí en el corazón. Es un gobierno que desechó el legado del presidente Uribe", dijo.

Y agregó: "Son mismos rumores que van, llevan y traen. Son consentidos del Gobierno que terminaron jugando ventajosamente que abandonó las banderas del legado de Uribe. Una gran mayoría que veía como otros proyectos sí eran promovidos. Son parte de la fractura que quedó, muchos se han ido y se van, le he dicho a Uribe que él es el que debe recomponer. Somos varios que tenemos presencia nacional, que las opiniones generan un efecto y tenemos que seguir construyendo juntos. Uribe seguirá siendo el constructor del partido. No es para disputarnos. Hay mucho espacio, en que la oposición está lista para actuar contra el Gobierno de Petro".

Adicional a esto, dejó una fuerte crítica a Petro, presidente electo de Colombia, y mencionó que Juan Manuel Santos es "el dueño".

"A Petro, ni los socialistas hubieran llegado sin el apoyo del régimen. El dueño de Petro es Santos. Vamos a ver cuánto le dura entre la locura mediática de Petro y el pragmatismo de la élite revolucionaria de Santos", contó.

Para finalizar, habló de la reunión Uribe-Petro: "Yo respeto la decisión de Uribe, él tiene mucha más experiencia política. Pienso que lo hace como gesto de generosidad frente a la controversia sobre la narrativa de que nosotros éramos irreconciliables, que éramos los que promovíamos la polarización. Siento que es buena decisión. Escuchar no es malo. Llegar a acuerdos me parece más difícil".