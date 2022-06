¿Qué implica la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos?

Paula Ávila, directora ejecutiva de Women’s Equality Center, organización que lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica, aseguró que la derogación del derecho al aborto en 26 estados de Estados Unidos es una decisión devastadora y retrógada.

La directora explicó que hay 26 estados que entre hoy y el próximo lunes no van a tener derecho al aborto. Personas que tenían asegurado y aceptado su derechos fueron sacadas de las clínicas y hospitales y estos fueron cerrados debido a la decisión de las últimas horas.

Ávila afirmó que a la fecha van a haber 36 millones de mujeres que no van a poder recibir el derecho al aborto y esta decisión implica mucho más que solo el acceso a este derecho, sino además, es un mensaje contundente y retrógrado: "En Latinoamérica no estamos moviendo hacia adelante, en cambio, esta decisión para Estados Unidos es retrógrada y es un mensaje para la mujer de no confianza en decidir sobre sus cuerpos, no tenemos la capacidad para decidir y eso implica mucho socialmente".

De igual manera, explicó que a nivel estatal, al ser un país federal, lo que va a pasar, es que estados como Nueva York y California van a ser estados refugios, donde van a recibir a las personas que necesitan abortos, se van a asegurar que no puedan ser extraditados, pacientes ni médicos, además se enviarían pastillas por el correo a estos estados.

Por ahora, existen dos leyes a nivel federal, una de ellas regula el derecho al aborto por medio de pastillas y el otro es un proyecto de ley que protegería estos derechos.

"El presidente Biden ha orientado órdenes ejecutivas, sin embargo, hasta el momento, no es una realidad. Hay un pedazo de la opinión altamente preocupante de un juez y es cuestionarse otros derechos que han sido reconocidos bajo la primicia de la privacidad, derecho al matrimonio y tener una relación con personas del mismo sexo", dijo.

Dentro de las mayores preocupaciones, según Ávila, está que el aborto en Estados se va a volver un tema de privilegio y solo quienes tengan el dinero y puedan viajar a otros estados podrán acceder a este y quienes no tengan estas posibilidades van a sufrir las consecuencias.