Andrade: "Esta es la primera final en la que no nos ponen como favoritos"

Atlético Nacional y Deportes Tolima definirán al próximo campeón de Colombia. En la previa del juego de ida en el Atanasio Girardot de Medellín, Andrés 'Rifle' Andrade se refirió en El VBar Caracol a lo que será esta final y las diferencias que pudo percibir de la disputada en 2018 entre ambos equipos.

En primera medida, el Rifle analizó al rival, haciendo énfasis en las transiciones rápidas y el fútbol por el interior que practica el Vinotinto y Oro.

"Va a ser un partido duro, porque Tolima, aparte de las condiciones que tiene, ha cambiado su forma de juego, con Ibarguen y Lucumí hacen mucho juego interno y quieren tener el balón. Va ser un juego interesante", destacó.

A su vez, se refirió a la posición en la que prefiere jugar, destacando las ventajas de partir desde la primera línea de volantes.

" Me gusta. Jugando de ocho me siento cómodo porque lo hice en México, aparte conozco la posición y recibo la pelota más de frente, se me hace más fácil jugar de frente que de espaldas, jugar de 8 da la posibilidad de jugar de frente. El problema es cuando no hay disposición del balón porque hay que marcar más y hay que correr más", resaltó.

Finalmente, mencionó las diferencias de la final de 2018 y la que se va a disputar, haciendo referencia a lo que pudo percibir en aquella definición en México.

"Se diferencian los jugadores, no sé si haya uno que esté repitiendo. Segundo, Nacional en ese entonces había venido con varios títulos y hacía que todo el mundo quisiera que Tolima ganara. Yo creo que en ese entonces, mucha gente cuando hacen el gol al último minuto, celebró. Ahora es diferente porque Nacional necesita un título, Tolima ha jugado tres finales seguidas. Siempre a las finales que hemos llegado nos hacían favoritos. Esta es la primera final, desde que estoy acá, que no nos hicieron favoritos en los cuadrangulares, ahora hacen favoritos al Tolima, es ese reto que nos ponen a los jugadores. Con esa necesidad de título, va a ser una historia diferente", concluyó.