Colombia tiene el rio más hermoso del mundo, "Caño Cristales"

En el departamento del Meta está el Municipio de la Macarena y allí se levanta la Sierra de la Macarena. Un área para el ecoturismo, con gran riqueza de flora y fauna; allí se encuentra el río más hermoso del mundo, Caño Cristales también conocido como "El Rio de los siete colores".

Caño Cristales tiene sectores para bañar y sectores para solo contemplar la belleza de la naturaleza / Cormacarena

“Esta joya de la naturaleza, maravilla natural del país, luce esta gama de colores gracias a la planta denominada, Macarenia Clavigeri, que en temporada seca muere y en temporada de lluvias renace mostrando sus mejores colores”, explica, Andrés Felipe García Céspedes, Director General de Cormacarena entidad encargada de cuidar del rio al lado de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Caño Cristales fue visitado en el 2019, antes de pandemia, por alrededor de 20 mil visitantes, la mayoría extranjeros. Ahora en esta reapertura se espera que poco a poco la gente vuelva a visitarlo, previendo la llegada de al menos 10 mil turistas, asegura el director de Cormacarena.

Caño Cristales, una verdadera joya de la naturaleza / Cormacarena Instagram

Para llegar hasta Caño Cristales se debe tener presente una serie de recomendaciones como: Contactar a los operadores comunitarios de turismo autorizados, asistir a una charla didáctica, no portar plásticos de un solo uso, no utilizar bloqueadores, entre otras indicaciones; buscando un comportamiento amigable que no afecte las condiciones ambientales. “La capacidad de carga es de 900 personas al día”, nos recuerda Andrés Felipe.

Propuestas ecoturisticas desde Caño Cristales: Senderismo, observación de aves, baño recreativo, baño Pasivo, relajación y yoga; Interpretación del patrimonio natural y cultural, observación de fauna y flora, fotografía y contemplación del paisaje. En “El Rio de los Siete Colores” se permite en algunos tramos sumergirse en otros solo observarlo.

Contemplación del Paisaje, es una gran alternativa al visitar Caño Cristales / Getty

La llegada y estada a Caño Cristales es posible gracias al compromiso de La Policía Nacional y el Ejercito Nacional de Colombia; además de toda la logística que ha implementado las autoridades departamentales, comenta Andrés Felipe.

Caño Cristales ya está abierto para el público y lo estará hasta el mes de diciembre; conozca y disfrute del rio mal bello del mundo, que está en Colombia. Cormacarena. Andrés Felipe García Céspedes, Director General de Cormacarena invitado a El Sabor de Colombia de Caracol Radio.