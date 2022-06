Campaña de Rodolfo Hernández no descarta que sí haya un debate

Óscar Jahir Hernández, director político de la Campaña del candidato Rodolfo Hernández, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la polémica del debate de este jueves y dejó fuertes críticas a Alfonso Prada, de la campaña de Gustavo Petro.

"Para nosotros, el señor Prada quería era que los miembros nos prestáramos para espectáculos en RTVC. Ni él ni yo somos protagonistas. La orden es para Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, el ingeniero le planteó", dijo.

Y agregó: "Rodolfo Hernández ubicó unos comisarios y puso, no condiciones, sino aspectos y que se pudieran discutir. Pero no, como Prada, entonces nos vemos a las 12 en RTVC. Nosotros no somos una campaña con sede en Bogotá. A las 11:50, nos envió una cita a RTVC en Bogotá y nosotros no tenemos como estar moviéndonos en avión a cada rato".

Adicional a esto, argumentó que solamente eran propuestas y planteamientos de Rodolfo Hernández y el equipo, más no condiciones.

"De forma respetuosa, él puso a 5 personas a definir ciertos aspectos para el debate porque él tenía una visita a una ciudad. No fue una imposición. Él dijo que en Bucaramanga, porque no tiene los recursos para estar yendo a Bogotá. Ni RTVC estaba preparado es aspectos financieros o de personal, porque nos impusieron un debate y ellos ni pudieron decir si estaban o no preparados", comentó.

También, el integrante de la campaña mencionó que no descartan que sí haya debate, pues el 'ingeniero' ha estado dispuesto a cumplir con el fallo.

"A pesar de las falencias técnicas que tuvo la sentencia, la campaña y Rodolfo ha sido claro que cumple lo solicitado. Si llega a existir la oportunidad del debate, está en disposición. Entiendo que algunas de las periodistas planteadas ya están en Bucaramanga con su equipo de trabajo. Esperamos una respuesta seria de la campaña de Gustavo Petro, no camorrera. Se hicieron planteamientos por parte de Rodolfo, que entonces ellos hagan planteamientos por su lado", comentó.

Y finalizó: "Desde la campaña de Petro no se ha recibido qué es lo que proponen. Rodolfo lo que hizo fue presentar a Petro consideraciones de temas, no imposiciones. No puede el señor Gustavo Petro montarse en las avionetas y decir nos vemos en Bucaramanga: dónde nos vemos, a qué hora, que le ponga seriedad", dijo.