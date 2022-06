Rodolfo Hernández responsabiliza a Petro por la no realización de debate

Para argumentar su decisión, el ingeniero Rodolfo Hernández dijo que primero le había solicitado al despacho la aclaración de la sentencia en tres puntos, los cuales no se le dieron respuesta y siendo así, le resultaba imposible cumplir el fallo:

“Sin cuya claridad resulta imposible cumplir el fallo, hasta este momento no se me ha notificado ninguna respuesta”, afirmó Rodolfo Hernández.



Entre tanto dijo que también había enviado una carta pública a Gustavo Petro, afirmando que cumpliría con lo dispuesto por el Tribunal Superior de Bogotá siempre y cuando fuera con las condiciones que había señalado en su solicitud.



Se basó en la respuesta de Gustavo Petro, en la que decía que él no ponía condiciones para el debate y que dejaba en manos del sistema de medios públicos RTVC los detalles del mismo y -finalmente- el exalcalde de Bogotá cerró con “nos vemos en Bucaramanga, por supuesto”.



Tras esto, Hernández manifestó que su deducción fue que más bien Petro no estaba dispuesto a acatar lo ordenado por el Tribunal, y que el comentario de “nos vemos en Bucaramanga” no había sido más que publicidad.

“De la anterior respuesta, suscrita por el candidato, deduje que no esta dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento”, afirmó Hernández.



De inmediato, Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter: “No puedo más que decir, que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia.