Melissa Navia, actriz de origen colombiano en la nueva serie de ‘Star Trek’

En septiembre de 1966 se emitió el primer capítulo de ‘Star Trek’ (Viaje a las Estrellas), que se convertiría en la más popular serie de televisión de ciencia ficción de todos los tiempos. Su creador, Gene Rodenberry imaginó una humanidad optimista, desarrollada y justa, en la que la exploración espacial y la ciencia fueran inmensamente apreciadas.

La serie original contaba las aventuras de una misión de cinco años de exploración en la nave Enterprise, con su capitán, James Kirk (William Shatner) y su oficial científico, el vulcano Spock (Leonard Nimoy). Muchas series vendrían después y hoy en los Estados Unidos es un éxito total ‘Strange New Worlds’ (Extraños Nuevos Mundos), que explora los años anteriores a la llegada de Kirk como capitán, en una Enterprise al mando de otro oficial, el capitán Pike (Anson Mout). Allí, en el puente de la Enterprise, la tarea de piloto, timonel, le corresponde a la teniente Érica Ortegas, y es una colomboamericana, Melissa Navia, quien encarna a Ortegas.

Es la primera vez que un actor de origen colomabiano, que ama profundamente a este país, llega a un rol tan alto en la franquicia y 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, habló con ella, para conocer la importancia del reto que asume. “La televisión y el cine, especialmente ‘Star Trek’, deben reflejar el mundo real”, dijo. “Eso significa tener personajes femeninos y protagonistas con roles fuertes, inteligentes, complicados y divertidos. Me doy cuenta de lo importante que es, no solo para las jóvenes, sino para las personas de todas partes, ver mujeres en la pantalla, en papeles que ocupan en la vida real”.

Navia contó que, cuando supo del casting, entendió que ella era la adecuada para encarnar a la teniente Ortegas: “Siendo colomboamericana y habiendo hecho muchos papeles como soldado, piloto y también astronauta (en la serie ‘Billions’, de Showtime), y sabiendo de artes marciales y combate cinematográfico, pensé que este era un papel hecho específicamente para mí. A finales de 2020 grabé mi audición y la mandé. A las pocas semanas se pusieron en contacto conmigo y el resto es historia”.

Como actriz, reveló la importancia del giro que han tenido los latinos en la televisión de los Estados Unidos, donde era costumbre que solo interpretaran delincuentes, jíbaros o pandillero: “Estamos dando grandes pasos. Personalmente no tengo ningún deseo de asumir un papel que promueva o glorifique esos estereotipos negativos. Recuerdo que, cuando era niña, hablaba con un compañero de clase que no sabía nada sobre Colombia, pero hacía suposiciones ignorantes basadas en lo que había visto en la televisión. Nunca me olvidé de eso. Me molestó que la Colombia que él creyó conocer, no se parecía en nada a la Colombia de mi familia, de nuestras historias, de nuestras memorias, de nuestro futuro. Quiero contar historias que enorgullezcan a mi familia y sé que estoy haciendo esto con el papel de Ortegas, a través de ‘Star Trek’”.

Le contó a Caracol Radio de su especial relación con el país: “Colombia está conmigo todos los días. Está en mis costumbres, en mis conversaciones con mis padres (mi papá se llama Luis Eduardo Navia Loboguerrero y mi mamá es Alicia Cadena Ángel de Navia) y hermanas; está en mis recuerdos. Colombia está conmigo cuando hablo español y está conmigo cuando pienso en mis abuelos”

Relación que tiene algo de mítica y encantadora, pero, también siente como algo muy real, según dijo en 6AM Hoy por Hoy: “Colombia ocupa un espacio muy especial y mágico, pero también muy real en mi mente. Tengo muchos primos que me piden que los visite y, ahora que puedo tomarme un tiempo libre de las audiciones, prometo que los visitaré. También me esfuerzo por aprender tanto como sea posible sobre Colombia, para poder hablar sobre ella de la manera más inteligente. Es importante para mí, como colomboamericana, conocer el país en el que nacieron mis padres y es una responsabilidad que tomo en serio. Estoy aprendiendo todos los días sobre su historia, economía, geografía… por ejemplo, ¿sabías que Colombia tiene la mayor variedad de mariposas del mundo? Estaba viendo el otro día un documental sobre Colombia y no creo que haya dejado de decirle a todo el mundo que, cuando vean una mariposa, piensen en Colombia”.

En una foto de sus redes sociales usa la camiseta de la Selección Colombia y es el deporte un escenario para mantener ese vínculo con el país: “Cuando ellos juegan es mi oportunidad para mostrar los colores de la bandera, pero mi deporte favorito es el tenis. Vivo en New York, y cuando hay algún tenista colombiano que participa en el US Open, lo voy a ver, los apoyo desde que era chiquita”.

Finalmente, en su diálogo con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, aprovechó para aconsejar a otras mujeres de origen colombiano que quieran buscar un espacio en la televisión y el cine de los Estados Unidos: “Si ese es su sueño, que no se den por vencidas, pero no será un camino fácil. En esta industria tienes que saber lo mucho que vales y creértelo. Ayuda mucho estar rodeada por personas que creen en ti. He sido muy afortunada de tenerlas. Díganle a todo el mundo que son colombianas, díganlo con orgullo y díganlo fuerte”.