¿Cuáles son las razones por las que Sergio Fajardo votará en blanco?

Tras la polémica que se presentó por la filtración de videos del Pacto Histórico, en el que planeaban estrategias de desprestigio en medio de su campaña, Sergio Fajardo ratificó en 6AM que nunca votaría por Gustavo Petro, y que prefiere votar en blanco que apoyar también a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial.

"Es una forma tramposa de hacer política, no podemos creer que Roy Barreras sea la expresion de una politica decente, esa es una de las razones por las que ratifico que no voto, ni votaré nunca por Petro", aseguró mientras decía que los integrantes del Pacto Histórico son corruptos y proponen cosas imposibles como los cambios en el Metro de Bogotá.

El excandidato presidencial también confirmó que prefiere votar en blanco que apoyar a Rodolfo Hernández, porque considera que no se sabe cuál es la propuesta que tiene para Colombia y que "no podemos estar firmando cheques en blanco a una nebulosa que no sabemos donde vaya a quedar, ni para donde va".