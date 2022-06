Juan David Pérez: "Estoy en deuda con América y quiero cambiar esa imagen"

América de Cali no puede fichar a nuevos futbolistas de cara a la siguiente temporada de la Liga Colombiana debido a una sanción impuesta ante el caso del futbolista Rafael Carrascal por su traspaso al Deportes Tolima. Ante esto, el conjunto Escarlata deberá recurrir a jugadores que estaban en préstamo en otros equipos para poder darle una nueva cara al plantel.

Juan David Pérez, quien tuvo un paso por los Diablos Rojos en el 2020, fue uno de los llamados a regresar para la siguiente campaña. El delantero estaba cedido en Once Caldas y contó en El VBar de Caracol Radio lo que le dijo Alexandre Guimarães para convencerlo.

"Yo tenía contrato con Once Caldas hasta final de año, pero el profe Guimarães habla conmigo y quería que yo regresara, que quería contar conmigo. América no puso ningún contratiempo cuando Once Caldas me necesitaba y ahora las cosas se dieron fácil", destacó el jugador.

"Él me dice que quiere contar conmigo, por temas que América no pueda contratar fuera de los que pertenece a la institución y el profe me dice que quería que yo volviera. Cuando salí de Millonarios, Guimarães fue una de las razones por las que llegué a América", agregó al respecto.

Por su parte, comentó que está en deuda con la institución Escarlata y que en esta nueva oportunidad buscará cambiar la imagen

"Volver a América es algo que quise hacer y más que no se me dieron las cosas. Ahora quiero aprovechar, estoy en deuda y quiero cambiar esa imagen. Quedé en deuda por muchas razones, pandemia, llegó otro profe y no se me dieron las cosas como quería", resaltó.

Finalmente, se refirió a la campaña que hizo con el Once Caldas: "En Once Caldas se hicieron las cosas bien, se hizo un buen semestre y puede recuperar mi nivel, ahora en esta nueva oportunidad quiero hacerlo de esa manera. Espero poder recuperar el nivel de Millonarios, Medellín".