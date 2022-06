Cheché: "La experiencia en Ecuador la puedo aprovechar con Patriotas"

El nuevo entrenador de Patriotas de Boyacá, José Eugenio 'Cheché' Hernández, habló con El VBar de Cracol Radio sobre su regreso a entrenar en el fútbol colombiano luego de más de tres años dirigiendo en Ecuador, específicamente en el Técnico Universitario de la ciudad de Ambato.

Según contó Cheché, el equipo que tenía al mando en Ecuador, tiene condiciones similares a las de Patriotas, por lo que sacará provecho de dicha experiencia para cumplir los objetivos, entre esos la salvación con el cuadro de Boyacá.

"Llevaba más de tres años en Ecuador, en Ambato, con un equipo de poco presupuesto, poca nómina. Hice una labor importante, los salvé de la categoría, los puse a soñar con un torneo sudamericano y siempre había querido volver a mi país, tres años fueron suficientes. Tengo la experiencia en Ambato con Técnico Universitario, un equipo de bajo presupuesto, y superamos el descenso, La experiencia la puedo aprovechar acá con Patriotas", destacó el bogotano campeón con Cali y Junior.

Por su parte, se refirió al nombramiento del nuevo entrenador de la Selección Colombia: "Soy un convencido de que los jóvenes juegan, ha sido una característica mía, lo hice en Ambato saqué jugadores, iría en contra de mi pensar que un técnico, no con mucha experiencia, no se le dé la posibilidad. Estoy de acuerdo que se le entregue la oportunidad", resaltó.

Finalmente, no dejó de lado la actualidad de Junior y lo que significa ser el entrenador del cuadro barranquillero.

"Hay que saber dirigir al Junior, hay que saber interpretar la cultura, la ciudad, hay muchos aspectos importantes en Junior, es una ciudad que si no la sabe interpretar, le va a costar vivir. Es una ciudad futbolera, y si en determinado momento no le va bien, lo van a señalar, es una ciudad muy particular", concluyó.