Cristian Subero: "Tenemos un gran equipo para llegar al final"

Cristian Subero, lateral derecho del Bucaramanga, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del cuadro Leopardo en el Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, el próximo duelo ante Junior y el penal que les costó la derrota ante Millonarios.

De dicha acción polémica, dijo: "es una jugada que (Daniel) Ruíz y Mackalister (Silva) intentan una pared, yo intento cortar la jugada y Ruíz me intenta chocar para generar lo que sucedió, que el árbitro comprara una falta que en mi concepto no sucedió".

El samario añadió: "le decíamos todos los compañeros a Bismarks (Santiago) que utilizara el VAR, que era una jugada dudosa. Yo tenía bien claro que mi intención no era ir hacia Ruíz, que él era el que me había buscado, por eso le decía Sherman que le dijera que fuera al VAR. Muchas veces no les gusta utilizarla porque ya tomaron una decisión".

"Él buscó que yo lo tocara, pero como dije ahorita, yo intento ir hacia el balón y él es el que me choca a mí y se tira aparatoso, como si yo lo hubiera empujado. Eso pasa en muchos partidos, en cualquier zona del campo, lastimosamente nos pasó a nosotros que pasara dentro del área", concluyó al respecto.

Pese a la derrota, destacó del juego en Bogotá: "hicimos un buen planteamiento, nos paramos bien en la cancha, a pesar del gol tan temprano el equipo tuvo carácter y no se cayó pese al gol en contra. Lo que el profe siempre nos pide, que estemos bien parados. El equipo sale tranquilo, tuvimos un buen partido en Bogotá".

Y del próximo duelo frente al Junior, el martes en Bucaramanga, comentó: "el partido con Junior es vital, estamos con nuestra casa, con nuestra gente. Vimos la primera fecha de Junior con Nacional, son partidos intensos, jugadores de alto nivel. Creo que tenemos un gran equipo para sumar los puntos para llegar a la final".