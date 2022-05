Pastora ayudó a niños sobrevivientes del tiroteo en escuela de Texas

El martes 24 de mayo tuvo lugar un tiroteo en Estados Unidos, dentro de una escuela primaria en Uvalde, Texas. Hasta el momento se reportan 21 fallecidos, 18 niños y 3 adultos; y más de una docena de heridos.

Marcela Cabarales es una pastora cristiana, cuyos nietos estudian en la institución, llegó al lugar a los 10 minutos de empezar el ataque para ayudar a los sobrevivientes. Marcela contó su experiencia en 6 AM de Caracol Radio.

"Mis nietos están un poco traumados pero están bien, están viendo las noticias de los niños, de sus amiguitos que han fallecido", dijo Cabrales.

La mujer acudió al lugar tras la llamada de un pastor que trabaja frente a la escuela, "me llama porque comenzaron a recibir a los niños, para que asista como pastora a calmarlos, ayudarlos y orar por ellos", afirmó.

La pastora dijo que lo más traumático para los niños "fue cómo sucedió, lo que escucharon, los balazos, algo muy fuerte para ellos, están muy pequeñitos para entender todo".

Marcela contó que al llegar al lugar tuvo que estacionarse a una calle de la escuela, "todo estaba cerrado, para ese momento ya habían muchos papás en pánico, enojados, queriendo sacar a sus hijos".

"Para calmar a los niños empiezo en voz alta a decirles que se calmen, que están bien. La idea era que ellos supieran, entendieran que estaban bien y en buenas manos, que se mantuvieran calmados. Inicié una oración con ellos y obviamente no se calmaron de inmediato pero sí ayudó. Luego me acerqué personalmente a los que no se podían calmar para ayudarlos mejor", concluyó Marcela".