Santos Borré califica la Liga de Europa como el mejor título de su carrera

Rafael Santos Borré calificó el título de la Liga de Europa como el más especial de su carrera. En diálogo con El VBar Caracol, el delantero barranquillero contó detalles de cómo fue su lanzamiento desde el punto penal.

"Con River, la Libertadores que pudimos obtener en 2018, tuve la oportunidad de ser importante para el equipo, de ser un jugador fundamental, pero tenía la espinita de no haber estado en esa final en Madrid, de no haber podido compartir ese momento con mis compañeros, siento que esta final se dio especial porque estaba dentro de la cancha", comentó sobre el título conseguido con el Frankfurt.

Y añadió: "fui importante para el equipo, durante todo el torneo fui importante para ellos, es un título muy especial para mí en lo persona y que sea a nivel europeo lo hace también muy lindo. Este título lo voy a poner en el primer lugar de los que he conseguido en mi carrera".

Sobre el penal definitivo

"Muchas emociones se me pasaban por la cabeza, sabía que era definitivo, pero que anímicamente jugaba mucho lo que pasara en ese momento. Si lo erraba ellos iban a tener esa vida de más y no sé cómo iba a afectar al equipo, también sabíamos que a los buenos pateadores los habían puesto en los cinco primeros cobros. Confiaba mucho en que iba a ser gol e iba a tener la determinación para taparlo".

Y añadió: "cuando Kevin Trapp me entrega la pelota, le vi la confianza que él tenía en mí y esto también me generó mucha confianza porque dije el equipo confía en mí y dije que les iba a devolver esa confianza".

Y concluyó: "estaba mirando mucho al portero de ellos cómo se tiraba, si aguantaba mucho, si era de jugarse antes, estaba analizando la situación, todavía no había tomado la decisión cuando me tocaba patear, en el camino hacia el punto penalti desde la mitad de casa iba pensando en que decisión tomar, cuando Kevin me dio la pelota ahí fue cuando más me convencí de cruzarla, de patear fuerte arriba y que si lo atajaba ahí era merito de él, pero iba a ir con la confianza y la convicción para patearlo".

Del gol en los 90 minutos

"Ese gol llegó en el momento justo, en el momento preciso, para nosotros fue un golpe de confianza, un golpe anímico de que no se nos podía escapar, era de nosotros. Yo les decía a los chicos y los notaba también que cuando estábamos buscando el empate, de que la fuerza se nos estaba acabando, el empate tenía que darse lo más rápido posible".

Y del gol al Barcelona..

"Ese gol lo tengo como los mejores de esta Copa, para mí fue un gol decisivo en cuanto a lo anímico y lo grupal, nos dimos cuenta de por qué no creer que se nos podía dar la final. Lo voy a guardar en un lugar especial y para toda mi carrera".