Borré: “En Colombia hay muchos DTs con la capacidad de dirigir la Selección”

Rafael Santos Borré, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, se refirió a la Selección Colombia y a qué nacionalidad debería tener el técnico del combinado nacional. El barranquillero mostró su respaldo a los estrategas colombianos.

"Siempre trato de contestar con lo que yo siento, lo que yo pienso, en Colombia hay muchos entrenadores que tienen la capacidad para dirigir a la Selección, no sé qué camino le queramos dar a la Selección, qué rumbo le queramos dar dirigencialmente" comentó el atacante.

No obstante, añadió: "nosotros como jugadores tendremos que seguirlo, en Colombia hay entrenadores que están muy preparados para ese cargo, pero también está por ese lado el hecho de que con un entrador extranjero como Pékerman, Colombia fue muy exitosa".

Al respecto concluyó: "es un juego dirigencial, tienen que tratar de tomar la mejor dirección, es muy importante que para nosotros como jugadores y para todo el pueblo colombiano que esa decisión sea la más adecuada y sea una persona que esté totalmente preparada para dirigir algo tan importante".

Entretanto, Santos Borré consideró que el problema de la falta de gol de la Selección se debió más a un tema de funcionamiento colectivo. "En ese sentido es muy importante lo grupal, uno tiene que ser muy autocrítico, saber que en la Selección, tanto como yo como otros jugadores, no tuvimos el mejor rendimiento, pero saber que esto es grupal, de todo el trabajo que se hace a nivel de Selección. Obviamente en los equipos el tiempo de trabajo también te ayuda muchísimo".

"A nivel de Selección es tratar de buscar eso, que el funcionamiento sea bueno y después los delanteros tengamos tres o cuatro opciones de gol buenas, si después no se puede concretar, tratar de corregir sobre eso pero el funcionamiento estuvo. Pero cuando por ahí el funcionamiento como equipo no fluye de la mejor forma o no podemos sacar esa mejor versión del colectivo es más difícil", puntualizó.

Rafael Santos Borré disputó nueve partidos, seis de ellos como titular, en las Eliminatorias a Qatar 2022, terminando el torneo sin poder convertir goles.