“El fuego no se apaga con gasolina”: Rodolfo Hernández a Gustavo Petro

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se refirió a las declaraciones del también aspirante Gustavo Petro, quien dijo en las últimas horas que habría una supuesta intención de suspender las elecciones el próximo martes. En esa misma intervención, Petro convocó a Sergio Fajardo y a Hernández a una reunión para tratar el tema.



Rodolfo Hernández se refirió, desde su cuenta de Twitter, a lo que dijo Petro. Indicó: “Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”

Sobre este tema en las últimas horas el Gobierno, a través del ministro del Interior, desmintió al candidato del Pacto Histórico. Aseguró que las versiones sobre la suspensión o aplazamiento de las elecciones son falsas.



Cabe recordar que Petro en sus declaraciones dijo: “Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de marzo. Tiene pensado suspender las elecciones”.